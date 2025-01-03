Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

S Coups, Wonwoo, dan Vernon Seventeen Siapkan Kejutan untuk Carat di Meet and Greet Jakarta

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |19:16 WIB
S Coups, Wonwoo, dan Vernon Seventeen Siapkan Kejutan untuk Carat di Meet and Greet Jakarta
S Coups, Wonwoo, dan Vernon Seventeen Hadirkan Kejutan untuk Carat di Meet and Greet Jakarta (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Tiga member boy group Seventen, S.Coups, Wonwoo, dan Vernon, hadir dalam acara meet and greet bertajuk "Wave Here on 17 Dec". Acara ini berlangsung di Beach City International Stadium (BCIS) pada Selasa, 17 Desember 2024.

Sebelum menyapa para penggemar, ketiga anggota Seventeen terlebih dahulu menghadiri konferensi pers untuk media. Seperti diketahui, S.Coups, Wonwoo, dan Vernon saat ini menjadi brand ambassador dari Indomilk dan Chitato.

S Coups, sebagai leader Seventeen, mengungkapkan antusiasmenya untuk memberikan kejutan kepada para Carat. Salah satu kejutan spesial yang disiapkan adalah bermain gim bersama penggemar.

S Coups, Wonwoo, dan Vernon Seventeen Siapkan Kejutan untuk Carat di Meet and Greet Jakarta
S Coups, Wonwoo, dan Vernon Seventeen Hadirkan Kejutan untuk Carat di Meet and Greet Jakarta

"Menurut saya, momen kebersamaan dengan penggemar sudah menjadi kejutan tersendiri. Namun, bermain gim bersama bisa menjadi momen yang lebih spesial," ujar S.Coups di Beach City International Stadium, Jakarta Utara.

Vernon, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang selalu setia mendukung mereka.

"Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga semuanya selalu sehat dan bisa menikmati Indomilk dan Chitato," ungkap Vernon dengan penuh kehangatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/33/3101205/seventeen-9ZaQ_large.jpg
S Coups, Wonwoo, dan Vernon Seventeen Titip Pesan Spesial untuk Carat Indonesia di Meet and Greet Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/33/2862015/kirim-truk-protes-ke-agensi-fans-minta-joshua-seventeen-keluar-grup-I1E1nvl7lP.jpg
Kirim Truk Protes ke Agensi, Fans Minta Joshua SEVENTEEN Keluar Grup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/30/33/2509394/dapat-mimpi-mengerikan-istri-almarhum-herman-seventeen-mantap-berhijab-rBHjoFeuP4.jpeg
Dapat Mimpi Mengerikan, Istri Almarhum Herman Seventeen Mantap Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/17/206/2379331/film-dokudrama-seventeen-kemarin-kembali-tayang-jjUDXQAylq.jpg
Film Dokudrama Seventeen, Kemarin, Kembali Tayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/11/206/2326000/angkat-kisah-pilu-seventeen-ke-layar-lebar-film-kemarin-banjir-pujian-tDR25i8OGG.jpg
Angkat Kisah Pilu Seventeen ke Layar Lebar, Film Kemarin Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/01/206/2319306/ifan-seventeen-ungkap-cerita-di-balik-pembuatan-film-kemarin-wp53E9GDvq.JPG
Ifan Seventeen Ungkap Cerita di Balik Pembuatan Film Kemarin
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement