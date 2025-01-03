S Coups, Wonwoo, dan Vernon Seventeen Siapkan Kejutan untuk Carat di Meet and Greet Jakarta

JAKARTA - Tiga member boy group Seventen, S.Coups, Wonwoo, dan Vernon, hadir dalam acara meet and greet bertajuk "Wave Here on 17 Dec". Acara ini berlangsung di Beach City International Stadium (BCIS) pada Selasa, 17 Desember 2024.

Sebelum menyapa para penggemar, ketiga anggota Seventeen terlebih dahulu menghadiri konferensi pers untuk media. Seperti diketahui, S.Coups, Wonwoo, dan Vernon saat ini menjadi brand ambassador dari Indomilk dan Chitato.

S Coups, sebagai leader Seventeen, mengungkapkan antusiasmenya untuk memberikan kejutan kepada para Carat. Salah satu kejutan spesial yang disiapkan adalah bermain gim bersama penggemar.

"Menurut saya, momen kebersamaan dengan penggemar sudah menjadi kejutan tersendiri. Namun, bermain gim bersama bisa menjadi momen yang lebih spesial," ujar S.Coups di Beach City International Stadium, Jakarta Utara.

Vernon, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang selalu setia mendukung mereka.

"Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga semuanya selalu sehat dan bisa menikmati Indomilk dan Chitato," ungkap Vernon dengan penuh kehangatan.