S Coups, Wonwoo, dan Vernon Seventeen Titip Pesan Spesial untuk Carat Indonesia di Meet and Greet Jakarta

JAKARTA - Tiga anggota Seventeen, S.Coups, Wonwoo, dan Vernon, menyapa para penggemar mereka (Carat) dalam acara "Wave Here on 17 Dec Meet and Greet" yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Selasa (17/12/2024).

Acara ini bukan hanya sekadar pertemuan biasa, tetapi juga kesempatan bagi ketiga idol K-pop tersebut untuk berbagi pesan inspiratif kepada Carat Indonesia.

S Coups, sebagai leader Seventeen, memberikan pesan mendalam kepada para penggemar. Ia menekankan pentingnya mengenali diri sendiri dan memprioritaskan kebahagiaan pribadi sebelum memikirkan hal lain.

"Saya berharap Carat dapat mengenali diri mereka sendiri terlebih dahulu. Setelah mereka menemukan jati diri, kami (Seventeen) akan selalu mendukung mereka. Semoga Carat dapat menikmati perjalanan hidup mereka," ujar S.Coups dengan penuh perhatian.