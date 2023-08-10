Kirim Truk Protes ke Agensi, Fans Minta Joshua SEVENTEEN Keluar Grup

SEOUL – Sebuah truk protes dikirimkan para penggemar ke agensi Pledis Entertainment untuk meminta Joshua SEVENTEEN keluar dari grup. Sebabnya, sang Idol dirumorkan tengah menjalin hubungan dengan model Cho Miyoung.

Gosip mengenai hubungan dua artis tersebut muncul usai Joshua SEVENTEEN dan Cho Miyoung kerap membagikan lovestragam, postingan yang mengindikasikan dua orang berkencan seperti unggahan baju couple hingga lokasi sama.

Sayangnya, berita kencan salah satu member terteua SEVENTEEN itu tidak diterima dengan baik oleh semua Cacarat –nama fandom grup. Tak tanggung-tanggung, mereka mengirimkan truk ke gedung agensi sebagai protes.

“Joshua keluar. Kami menentang (Idol) pacaran/lipsing/PDA (mengumbar kemesraan di tempat umum). Selebritas yang menginjak-injak kerja keras member lain dan ketulusannya kepada fans tidak memiliki masa depan!” bunyi pesan di truk, dikutip dari Allkpop, Kamis (10/8/2023).