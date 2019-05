JAKARTA - Putra kedua Maia Estianty dan Ahmad Dhani, El Rumi kini tengah memperingati pertambahan usianya yang ke-20 tahun. Di momen spesial itu, Maia pun membagikan potret El semasa kecil.

Dalam unggahannya di Instagram, Maia Estianty tampak tengah berpose dengan El kecil. Maia tampak menampilkan senyum terbaiknya saat berada di dekat sang putra. Sementara itu, El sendiri memajang wajah tanpa senyuman. Kendati demikian, El yang saat itu berambut gondrong tetap menggemaskan dan sudah terlihat tampan sejak kecil.

Melengkapi unggahannya, istri Irwan Mussry ini menuliskan sebuah keterangan untuk foto kenangan tersebut. Maia mengucapkan selamat ulang tahun kepada El yang dia sebut sebagai badut kecil.

"Happy Birthday Badut kecil ku yang ke 20 yang sekarang bertransformasi menjadi lelaki sejati , @elelrumi . Proud to have you as my son !!!!," tulis Maia Estianty.

Bukan tanpa alasan Maia memanggil El dengan sebutan badut kecil. Pasalnya dalam buku tahunan siswa saat El TK, tertulis bahwa kekasih Marsha Aruan itu bercita-cita menjadi seorang badut.

Diunggah sejak dua jam lalu, kini foto tersebut pun mulai diramaikan oleh para pengikut Maia di Instagram. Dari sekian komentar masuk, tak sedikit yang menyebutkan jika El mirip dengan Gempi, buah hati mantan pasangan Gading Marten dan Gisella Anastasia.

"Foto yang berdua sama bunda, kok El mirip Gempi," ujar salah seorang warganet.

"Happy birthday El, Tuhan memberkatimu. Maia, kok anakmu kayak Gempi yaa?," tanya warganet lainnya.

Sementara itu, ada pula netizen yang salah fokus terhadap cita-cita putra dari Maia Estianty dan Ahmad Dhani semasa kecil. "Cita-cita El waktu kecil, badut, sangat simpel," sahut yang lain.

