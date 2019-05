SEOUL - 51K Entertainment akhirnya buka suara terkait rencana Ok Taecyeon pasca-menyelesaikan tugas wajib militernya pada hari ini (16/5/2019). Perwakilan agensi itu mengungkapkan, personel 2PM itu menerima banyak tawaran pekerjaan jelang masa tugasnya berakhir.

“Tapi dia (Ok Taecyeon) belum memutuskan proyek mana yang akan diterimanya. Karena ini adalah proyek perdananya pascawamil dan bergabung bersama kami, dia ingin memutuskannya dengan hati-hati,” ujar perwakilan 51K Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Kamis (16/5/2019).

Agensi milik aktor So Ji Sub itu juga mengonfirmasi, saat ini Ok Taecyeon belum memiliki jadwal promosi apapun, baik itu untung akting maupun musik. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum akhirnya comeback ke industri hiburan.

Sekadar informasi, Taecyeon menyelesaikan masa tugas sebagai tentara aktif di Unit White Horse Angkatan Darat Korea Selatan yang berbasis di Provinsi Gyeonggi, pada 16 Mei 2019. “Aku tak bisa tidur jelang keluar. Aku sangat gugup,” katanya di hadapan awak media dan fans yang telah menantinya di luar barak militer.

Ok Taecyeon menambahkan, “Aku masih dibangunkan oleh suara terompet pagi ini. Jadi aku masih belum bisa percaya sudah menyelesaikan masa tugasku. Mungkin, aku akan yakin telah keluar setelah terbangun esok pagi.”*

(SIS)