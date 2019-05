LOS ANGELES - Sylvester Stallone, sebagai pemeran John Rambo, akan membagikan penampakan perdana karakter legendarisnya itu dalam Festival Film Cannes. Seperti diberitakan sebelumnya, Syl akan merilis film kelima Rambo yang berjudul, Rambo V: Last Blood.

Dilansir dari Variety, Kamis (9/5/2019), Sylvester Stallone akan menampilkan penampakan perdana Rambo saat spesial screening di Palais des Festivals pada tanggal 24 Mei.

Para penggemar sudah mempertanyakan bagaimana penampilan Rambo karena filmnya sengaja tak dipajang dalam Lionsgate's CinemaCon yang digelar bulan lalu.

Sebuah video montage akan diputar khusus untuk menghormati 50 tahun karier Sylvester Stallone di dunia film dan televisi. Pada kesempatan yang sama, film Rambo: First Blood akan diputar dalam format 4K di Grand Theatre Lumiere.

Rambo: First Blood merupakan film pertama Sylvester berperan sebagai Rambo. Tanpa disangka karakter tersebut cukup melekat di dirinya dan menjadi sebuah waralaba yang menghasilkan banyak uang.

Syl terakhir kali berperan sebagai Rambo pada tahun 2008 di mana ia juga duduk sebagai sutradara film tersebut.

Rambo: Last Blood disutradarai oleh Adrian Grunberg yang sudah terkenal namanya lewat film-film seperti Jack Reacher: Never Go Back, Apocalypto, dan serial Netflix Narcos.

Pada film kelimanya ini, Sylvester Stallone akan beradu akting bersama Paz Vega, Oscar Jaenada, Sergio Peris-Mencheta, dan Joaquin Cosio. Rambo rencananya akan dirilis pada tanggal 20 September 2019.

(edh)