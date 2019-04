LOS ANGELES - Warner Animation Group akan mengangkat animasi klasik Tom & Jerry ke dalam live action. Aktris cantik Chloe Moretz dikabarkan telah menyelesaikan casting untuk membintang peran utama dalam live action tersebut.

Warner telah mempercayakan Tim Story (Fantastic Four, Taxi, Barbershop) sebagai sutradara untuk menggarap live action Tom & Jerry. Sedangkan Kevin Costello (Brigsby Bear), Katie Silberman (Booksmart), dan April Prosser (The Last Summer) dipercaya sebagai penulis skenario.

Baca Juga:

Film-film Marvel Cinematic Universe setelah Avengers: Endgame

Selamat! Ammar Zoni Resmi Nikahi Irish Bella

Film Tom & Jerry tak sepenuhnya live action. Sebab, film ini akan terdiri dari animasi untuk karakter kucing Tom dan si tikus Jerry sedangkan live-action untuk karakter manusianya.