JAKARTA – Hotman Paris Hutapea siap membantu Audrey, siswi SMP yang menjadi korban bully di Pontianak. Melalui unggahannya di Instagram, pengacara kondang itu tengah berusaha untuk mencari nomor telepon keluarga Audrey.

“Minta nomor handphone keluarga korban. Ayo kita berjuang agar pelaku diadili,” tulis Hotman, Selasa (9/4/2019).

Kasus bully yang diterima oleh Audrey berawal dari saling sindir di WhatsApp terkait dengan hubungan asmara salah satu pelaku berinisial Da. Da diketahui merupakan pacar dari mantan kekasih kakak perempuan korban.

"Semua pelaku merupakan teman-teman kakaknya. Mereka menggunakan korban untuk memancing kakaknya ke luar dari rumah," cerita @syarifahmelinda di Twitter. Hingga akhirnya Audrey dijebak oleh pelaku dan terjadi pengroyokan yang mengakibatkannya kini berada di rumah sakit.

Selain Hotman Paris Hutapea, Hot Gosip pada Rabu (10/4/2019) datang dari Maia Estianty yang mengunggah foto masa kecil tiga anaknya, Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani usai dikhitan. Foto itu diunggah bertepatan dengan perayaan Isra Mi’raj yang jatuh pada 3 April lalu.

Namun ternyata momen khitan tiga anak Maia itu menyimpan kenangan pahit baginya. Pasalnya tepat pada perayaan khitan itu, Ahmad Dhani menikahi Mulan Jameela. Hal itu diungkap sendiri oleh Dhani pada 2016.

“Ya saya menikah sama Mulan pas waktu pesta khitanan Al, El dan Dul di sini. Saya menikahi Mulan di sini, di lantai 2 tahun 2009 bulan Maret tanggal 15. Pas pesta Al, El, Dul di sini (Studio Republik Cinta Manajemen), saya di lantai 2 bersama Mulan dan keluarga besarnya,” ujar Ahmad Dhani dilansir tayangan Go Spot, RCTI, 2016 lalu.

Terakhir, berita yang tidak kalah heboh adalah unggahan foto seksi dari putri Sunan Kalijaga, Salmafina Sunan di laman Instagram miliknya. Salah satu foto terbaru wanita yang akrab disapa Alma ini adalah saat janda Taqy Malik itu tengah berpose di Bali sambil mengenakan bikini.

Dalam foto yang diunggah Salmafina pada 5 April silam itu, dia tampak mengenakan bikini two piece berwarna hijau. Sebagai pelengkap unggahannya, Alma menuliskan, “Heart speak louder than my head (Hati berucap lebih lantang dari pikiranku).”

