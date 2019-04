JAKARTA - Anggun C Sasmi menjadi salah satu juri dalam ajang pencarian bakat se-Asia, yakni Asia's Got Talent. Tak sendiri, Anggun bakal bersanding dengan musisi kawakan seperti David Foster dan pria yang tengah digandrungi, Jay Park.

Jelang final Asia's Got Talent, Anggun C Sasmi dan Jay Park bersama dengan pembawa acara Alan Wong dan Justin Bratton berkesempatan untuk menikmati fasilitas mewah di dalam kapal pesiar Majestic Princess. Di dalam kapal milik Princess Cruises, Anggun dan Jay Park juga melakukan syuting untuk episode pengumuman pemenang Asia’s Got Talent pada 11 April 2019 di saluran AXN.

Dalam kesempatan ini, Anggun bercerita bagaimana berkerja sama dengan Jay Park. "Waktu pertama dia (Jay Park) lebih malu-malu, kalau sekarang keluar personalitynya. Lebih asyik. Sama David dia dikerjain terus. Suruh nari gitu, dia nurut. Ya ampun, meski orangnya tatoan gitu tapi dia penurut, baik hati," cerita Anggun.

Kedatangan Anggun dan Jay Park langsung di sambut oleh Kapten Dino Sagani yang membawa Majestic Princess dari Marina Bay Sands Singapura menuju Hong Kong. Bersama dengan Dino Sagani, Anggun dan Jay Park berada di geladak atas untuk menikmati pemandangan elok Singapura.

Proses syuting ini pun disambut oleh pihak Princess Cruises. Asia's Got Talent merupakan acara berkualitas yang banyak menghasilkan artis multitalenta.

"Acara malam puncak Asia’s Got Talent sungguh dinantikan oleh para penonton dari seluruh Asia, karena mereka akan menyaksikan satu pebakat menjadi bintang besar Asia berikutnya. Majestic Princess, bintang besar di industri pelayaran Asia Pasifik, telah menyediakan latar sempurna berbalut fitur spektakuler dengan pemandangan cakrawala perkotaan Singapura yang penuh pesona untuk video pembuka acara tersebut,” ungkap Farriek Tawfik, Direktur Asia Tenggara, Princess Cruises.

Dari sekian banyak kontestan, ada salah satu penyanyi Indonesia yang tembus hingga babak final. Dia adalah Siti Saniyah yang bisa mendapatkan Judges Pick pertama dalam episode semi final yang pertama. Siti Saniyah mendapatkan keistimewaan untuk bisa tampil di acara babak Grand Finals di Marina Bay Sands.

Berikut ini adalah nama 9 finalis Asia's Got Talent:

• Pesulap Eric Chien dari Taiwan

• Grup tari hip-hop JUNIOR GOOD VIBES dari Filipina

• Grup tari hip-hop MANIAC Family dari Taiwan

• Grup vocal perempuan NAMA dari Malaysia

• Pasangan penari Power Duo dari Filipina

• Artis bayangan tangan Shadow Ace dari Filipina

• Penyanyi Siti Saniyah dari Indonesia

• Manusia Kalkulator YAASHWIN SARAWANAN dari Malaysia

• Pebakat khusus cyr wheel YANG SHIH HAO dari Taiwan

