JAKARTA - John Clayton Mayer sukses menghibur masyarakat Indonesia dengan konser bertajuk John Mayer World Tour 2019. Acara yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, ini merupakan penampilan perdana John di Indonesia.

Selama kurang lebih tiga jam, John menampilkan lagu-lagu andalannya di hadapan para penggemar. Hits populer seperti Your Body Is Wonderland, New Light, Stop This Train, XO, atau bahkan Gravity dibawakan di atas panggung.

John total membawakan 22 lagu pada malam itu. Meski hanya bermodalkan kaos oblong berwarna hijau dan celana jins, para penggemar tetap menjerit histeris ketika pertama kali melihat idolanya.

Kehadiran John di Indonesia merupakan bagian dari tur dunianya berkeliling Asia dan Australia. Penyanyi berusia 41 tahun ini juga akan mengunjungi Jepang dan China setelah ini.

Dalam konser ini John pesta flashlight mewarnai bagian akhir konser. Saat John membawakan lagu Gravity sebagai lagu pamungkas, para penonton kompak menyalakan flashlight dari ponsel masing-masing.

Datangnya John Mayer ke Indonesia atas promotor Third Eye Management (TEM) dan Dyanda Mas Entertainment Asia (DMEASIA), serta Bukalapak sebagai Presenting Sponsor.

(aln)