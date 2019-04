JAKARTA - Sheryl Sheinafia terlihat sebagai salah satu calon penonton konser John Mayer di Indonesia. Seperti diketahui, John akan melangsungkan konser perdananya di Tanah Air pada Jumat (5/4/2019).

Sudah bukan rahasia lagi jika Sheryl sangat mengidolakan John Mayer. Ia bahkan pernah membuat iri seluruh fans John di Indonesia ketika dirinya memamerkan potret bersama di Amerika beberapa tahun lalu.

Meskipun bukan pertemuan perdana, Sheryl mengaku tetap deg-degan menyambut kehadiran idolanya itu. Perasaan senang pun tak bisa disamarkan dari raut wajah Sheryl saat ditemui di ICE BSD, Tangerang.

"Pokoknya aku seneng banget, aku enggak nyangka dia mau dateng ke Jakarta. Karena beberapa kali ke Asia enggak pernah ke Jakarta, cuma Filipina atau Singapura mentoknya. Aku deg-degan. Padahal bukan aku yang manggung tapi aku yang deg-degan. Tapi I'm really happy," kata Sheryl.

Kecintaan Sheryl terhadap John sudah terlihat dari pengetahuan lagu-lagu yang dibawakan oleh mantan kekasih Katy Perry ini. Ada satu lagu John berjudul In Your Atmosphere yang sangat ditunggu oleh Sheryl pada malam hari ini.

"In Your Atmospere, yang enggak ada di albumnya dia. Itu cuma ada pas live doang. Enggak tahu deh dia bakal bawain apa enggak," katanya.

Selain itu Sheryl Sheinafia juga akan membawakan beberapa lagu-lagu hitsnya seperti Gravity, Your Body Is Wonderland, dan New Light.

(aln)