TANGERANG - Konser perdana John Mayer di Indonesia berlangsung dengan cukup meriah. Dari awal hingga akhir, semua rangkaian acara berlangsung dengan sesuai rencana.

John Mayer total membawakan 24 buah lagu untuk para penggemarnya di Indonesia. Lagu-lagu hits seperti Queen of California, Something Like Olivia, dan Waiting On the World to Change dibawakan oleh John.

Berbeda dari konser penyanyi luar lainnya, John membagi acaranya menjadi dua sesi. Setelah membawakan 12 lagu, ia meminta short break atau istirahat singkat. Waktu selama sekira 20 menit itu bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung pergi ke toilet atau mengisi perut kosongnya.

Kembali setelah short break, John membawa para penonton dengan lebih santai. Lagu-lagu semacam Your Body Is Wonderland, Neon, dan In Your Atmosphere dibawakan dengan gitar akustik.

Puncak penampilan John Mayer di Indonesia terjadi dalam fase encore. Tiga buah lagu yang dibawakan menjadi momen-momen tak terlupakan bagi para penonton.

John awalnya kembali dengan menyanyikan lagu You're Gonna Live Forever In Me dengan alat musik keyboard. Itu adalah satu-satunya momen di mana John melepaskan gitarnya.

New Light menjadi lagu selanjutnya yang dibawakan oleh penyanyi berusia 41 tahun ini. Goyangan khas seperti di video klip sempat ditampilkan di bagian awal lagu.

John tak salah memilih Gravity sebagai lagu pamungkasnya. Sihir magis dari lagu ini sukses membius para penonton di dalam ICE BSD, Tangerang. Pada pertengahan lagu, para penonton kompak menyalakan flaslight dari ponsel masing-masing. Pemandangan ini benar-benar menakjubkan mengingat lagu Gravity sendiri musiknya begitu dalam.

"Terima kasih banyak Jakarta," ucap John berpamitan.

Sebelum turun panggung, John merangkul para musisi atau band pengiring yang menemaninya. Semuanya membungkuk dan melambaikan tangan kepada para penonton sebelum menuruni anak tangga panggung.

