TANGERANG - John Clayton Mayer akhirnya menyapa para penggemarnya di Indonesia untuk pertama kali. John melangsungkan konsernya di ICE BSD, Tangerang, Jumat (5/4/2019).

John membuka aksinya dengan membawakan lagu Belief. Secara penampilan, tidak ada yang spesial dari John Mayer malam ini. Ia sudah sangat nyaman dengan setelan kaos oblong dan celana jinsnya. Begitu halnya dengan gitar, Fender sudah sangat setia menemani penyanyi berusia 41 tahun itu di setiap panggungnya.

Lagu kedua yang dibawakan adalah Helpless. Sorak-sorai penonton terasa begitu menggema meski tak sepenuhnya menutupi suara merdu khas John.

Love on the Weekend menjadi tembang ketiga yang dibawakan oleh mantan kekasih Katy Perry ini. Pada lagu ini John mulai terlihat memanas dan berjingkrak di atas panggung.

"Senang rasanya akhirnya bisa bertemu kalian. Ya, aku membaca email kalian semua, dan di sinilah kita semua sekarang," sapa John disambut teriakan kencang para penonton.

Tak lama setelah itu John langsung membawakan lagu berjudul Moving On and Getting Over. Pada lagu ini peraih Grammy Award tersebut mulai banyak memamerkan kemampuannya dalam bermain gitar.

(LID)