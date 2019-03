JAKARTA - Giorgino Abraham menjalani proses casting cukup lama sebelum akhirnya masuk dalam film Bebas. Gino melewati proses casting hampir selama empat bulan.

"Aku dikontak sama sama timnya Miles Films, dateng, casting, balik . Dan itu sempat dua sampai tiga minggu gak ada kabar," ujar Gino saat ditemui di Jakarta Selatan.

Perjalanan panjang dalam mendapatkan peran ini akhirnya berbuah hasil. Sayangnya, ia belum bisa menyebutkan karakter apa yang dimainkan di dalam film ini.

Baca Juga: Giorgino Abraham Jawab Isu Perselingkuhan dengan Ailish Ferguson

Terlibat dalam pembuatan film Bebas, Giorgino Abraham mendapatkan banyak pengalaman baru. Ia tersadar bahwa Miles Films memperlakukan semua aktornya dengan sama rata dari mulai proses reading.

"Aku sukanya di sini karena benar-benar all out, benar-benar must ready dan Mbak Mira sendiri turun tangan setiap proses reading, seminggu empat kali, kadang-kadang seminggu tiga kali dan itu benar-benar proper banget," pungkasnya.

Film Bebas merupakan adaptasi dari film box office Korea Selatan, Sunny. Dalam film ini Riri Riza kembali dipercaya sebagai sutradara.

(edh)