Resolusi Giorgina Abraham di 2024, Wujudkan Impian sang Adik sebagai Aktor

JAKARTA - Giorgino Abraham memberikan dukungan penuh kepada sang adik, Lorenzo Abraham untuk mengikuti jejak karirnya sebagai aktor.

Dia selalu menyempatkan waktu untuk datang di setiap momen penting sang adik. Menjelang pergantian tahun 2024, aktor Giorgino Abraham ungkap resolusinya dalam menyambut tahun yang baru.

Dirinya mengaku menaruh harapan besar untuk karir sang adik yang sedang menjajaki industri perfilman Tanah air.

“Prioritas pasti untuk adikku dulu, aku pengen dia punya mimpi lebih besar lagi dan terus bisa bermain di berbagai projek baru yang lebih menantang,” kata Giorgino Abraham di FX Sudirman, Rabu (20/12/2023).

Gino biasa disapa itu mengaku sangat senang melihat perkembangan Lorenzo yang mulai berani mengeksplor berbagai peran dengan caranya sendiri.

Ia juga kerap kali menemani Lorenzo untuk mengulas script film bersama dan saling bertukar pengalaman.