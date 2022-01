JAKARTA - Kabar kurang mengenakkan datang dari aktor tampan Giorgino Abraham. Pasalnya, Giorgino mengkonfirmasi bahwa dirinya positif Covid-19.

Hal tersebut diketahui dari unggahan foto di instagram pribadinya @georgino_abraham pada Minggu (30/1/2022).

Dalam unggahan tersebut, mantan kekasih Irish Bella itu mengatakan jika kondisinya saat ini baik-baik saja. Dia berjanji akan siap kembali berakting di layar kaca.

"Covid: 1, Papi G: 0. I'll comeback stronger!!," tulis Giorgino Abraham.

Tentunya dengan adanya kabar tersebut membuat para netizen heboh. Kolom komentar instagram Giorgino pun dibanjiri ungkapan semangat dan doa kesembuhan dari para penggemar.

"Semangat, cepat sehat Gino," tulis @iin_kinanah.

"Get Well Soon papih G," tulis @ginolovers_malang.

Lalu, ucapan doa dan semangat tidak hanya datang dari netizen, tetapi juga dari kalangan selebriti. Mereka juga turut sedih dengan adanya kabar tersebut.

"Get Well Soon man!," tulis Iqbal Ramadhan.

"Cepet sembuh yah kak Gio. Sebagai adek aku khawatir," tulis Budi Doremi.

"Get Well Soon hermano. You got this!," tulis Leo Consul.

