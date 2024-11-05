Cerita Giorgino Abraham Perankan Sosok Lucifer

JAKARTA – Giorgino Abraham untuk pertama kalinya terjun ke dunia horor lewat serial 10:PM, produksi Falcon Black. Serial ini diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama, menggabungkan elemen supranatural dan teknologi modern dalam kisah horornya.

Dalam 10:PM, Giorgino memerankan karakter Arvino, seorang penyiar radio yang memiliki sifat mirip dengan sosok Lucifer.

“Bisa dibilang, karakter Arvino memang memiliki traits yang menyerupai Lucifer. Arvino sendiri bisa dikatakan adalah Lucifer,” ujar Giorgino saat ditemui di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024). “Intinya, tugasnya membuat manusia jatuh dalam dosa.”

Meskipun ini adalah pertama kalinya Giorgino bermain dalam genre horor, ia merasa tidak mengalami kesulitan berarti. Tantangan utama baginya adalah mengasah intonasi suara agar terdengar lebih menakutkan dan mengintimidasi.

“Secara umum tidak ada kesulitan, mungkin lebih ke intonasi bicara yang membutuhkan effort lebih. Pemenggalan kata, dan pemilihan kosa kata yang tepat agar para korban karakternya ini jatuh dalam dosa,” jelasnya.

Untuk mendalami perannya, Giorgino juga mencari inspirasi dari berbagai siaran radio serta berdiskusi dengan sutradara Indra Gunawan.

“Aku cari referensi sendiri, juga diskusi dengan Mas Indra. Aku tonton beberapa film yang direkomendasikan dan ambil sedikit inspirasi dari sana, lalu menggabungkannya dengan perspektifku untuk karakter ini,” pungkas Giorgino.

Selain Giorgino Abraham, serial 10:PM juga dibintangi oleh Mawar De Jongh, Maxime Bouttier, Fergie Brittany, Ina Marika, Willem Bevers, Olivia Jensen, dan banyak lagi.