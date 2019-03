JAKARTA - Andovi da Lopez menanggapi soal jasa teman menonton film Dilan 1991. Menurut pemeran tokoh Mas Herdi dalam film tersebut, bisnis itu dinilai unik dan di luar pemikiran umum.

"Menurut gue, itu out of the box, ini unik sih. Saya enggak pernah lihat ada bisnis kayak gitu sebelumnya," ujar Andovi da Lopez saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/3/2019).

Jasa teman menonton ini digagas oleh seorang pengguna Instagram dengan akun @guin_fluer. Dalam unggahannya itu, wanita tersebut mematok macam-macam harga untuk menemani menonton film Dilan.

Perbedaan harga dalam rentang Rp50 ribu hingga Rp750 ribu itu berdasarkan jenis layanan yang ia tawarkan. Seperti contohnya, untuk jasa teman menonton saja, wanita ini mematok harga Rp50 ribu, sementara itu untuk nonton beserta makan, dia memasang harga Rp200 ribu.

Andovi da Lopez tampaknya mengapresiasi ide bisnis yang dijalani oleh Guin Fluer. "Kepada Guin Fluer, ini out of the box, semoga cowo-cowok jomblo cari cewek ya. Fans zaman sekarang bisnis unik," sambung pria 25 tahun tersebut.

Mengenai bisnis jasa film Dilan 1991 sendiri, Andovi tak merasa dirugikan. Bahkan, pria berdarah Flores tersebut menilai bahwa wanita itu memiliki pemikiran yang jenius.

"Gue enggak tahu menyayangkan atau enggak. Dia enggak bajak film, dia enggak upload ulang di YouTube tapi dia menjalankan bisnis untuk ngajak orang nonton bareng Dilan 1991. Itu sih antara jenius dan memang terjadi di dunia ini, kepada Guin Fleur, semoga jadi pencerahan," pungkasnya.

