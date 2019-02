LOS ANGELES - Spider Man: Into The Spider Verse sukses menyabet penghargaan sebagai Best Animated Feature Film dalam gelaran Oscar 2019 yang diselenggarakan di California, Amerika, Senin 25 Februari 2019 WIB.

Saat menerima penghargaan tersebut, Phil Lord, penulis skenario film Spider Man: Into The Spider Verse memberikan ungkapan bahagianya. Bahwa film yang memang ditujukkan kepada anak-anak itu memberikan gambaran pahlawan super dan mereka bisa berimajinasi seolah-olah menjadi sosok Spiderman tersebut.

“Saat seorang anak menonton film ini dan berkata ‘dia mirip denganku’ pada saat itu kami sudah merasa menang,” kata Lord.

Spider Man: Into The Spider Verse mengalahkan empat pesaingnya yang juga cukup menuai kesuksesan sebagai film animasi sepanjang tahun 2018. Beberapa diantaranya seperti Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph, Incredibles 2 yang sempat meraih box Office Amerika hingga film Mirai dan Isle of Dogs.

Sayangnya pencapaian film Spider Man: Into The Spider Verse jauh lebih sedikit dibandingkan film garapan Marvel lainnya yang masuk ke dalam nominasi Oscar 2019. Hal itu jika dibandingkan dengan Black Panther yang meraih 6 nominasi. Sementara film yang dibintangi oleh Jake Johnson ini hanya mendapat satu nominasi sebagai Best Animated Feature Film.

Namun terlepas dari jumlah nominasi tersebut, kritikus film memberikan pujian untuk film yang baru dirilis pada 12 Desember 2018. Melansir Variety, Peter Debruge mengatakan, “Spiderman menciptakan dunia baru dimana setiap orang bisa menjadi pahlawan super.”

Sebagai informasi tambahan, ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ adalah film Animasi garapan Sony kedua yang pernah dinominasikan untuk Oscar setelah "Surf’s Up" di tahun 2007.

(LID)