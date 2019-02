LOS ANGELES - Mahershala Ali membawa piala Oscar keduanya. Tepat dua tahun setelah berjaya di Academy Awards berkat Moonlight, Ali kembali memenangkan Piala Oscar. Kali ini lewat perannya di Green Book.

Baca Juga: Alasan Syahrini Bungkam soal Isu Pernikahan dengan Reino Barack

Ali menang di Oscar 2019 untuk kategori Best Supporting Actor. Ini menjadi trofi keempat yang diterima Ali untuk perannya sebagai Dr. Don Shirley setelah Golden Globes, BAFTAs, dan Screen Actor Guild Awards.

Untuk kemenangannya ini, Ali berterima kasih kepada sang nenek. Menurut suami Amatus Sami Karim ini, sang nenek lah yang berjasa membuatnya bisa sampai pada titik sekarang.

Mahershala Ali dedicates his second Oscar win to his grandmother. #Oscars2019 pic.twitter.com/HrYVHqP4sP— ABC 7 News - WJLA (@ABC7News) February 25, 2019