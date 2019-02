LOS ANGELES - Oscar 2019 mulai mengumumkan pemenang tiap kategori mereka. Supporting Actress dan Documentary Feature menjadi dua kategori pertama yang diumumkan pemenangnya.

Di kategori Best Supporting Actress, Regina King menjadi yang terbaik. Regina memenangkan kategori ini berkat perannya di film If Beale Street Could Talk.

Regina mengalahkan Amy Adams (VICE), Marina De Tavira (ROMA), Emma Stone dan Rachel Weisz (The Favourite).

"Aku adalah contoh dari apa yang terlihat ketika dukungan dan cinta diberikan kepada seseorang," kata Regina dalam pidato kemenangannya.

Sementara dari kategori Documentary Feature, Free Solo berhasil membawa pulang piala Oscar. Sutradara Elizabeth Chai Vasarhelyi mewakili rekan-rekannya menerima piala kemenangan mereka.

"Terima kasih telah mempercayai wanita dengan kulit berwarna ini. Terima kasih. Film ini untuk semua orang yang percaya pada ketidakmungkinan," tutur Elizabeth.

Sementara itu, digelar di Dolby Theater, Los Angeles, California pada Senin (25/2/2019) WIB, Oscar 2019 langsung dibuka dengan penampilan Queen. Bersama Adam Lambert di posisi vokal, Queen menyanyikan secara medley lagu-lagu hits mereka seperti We Will Rock You dan We are the Champion.

Oscar 2019 digelar tanpa host. Sejak ditinggalkan Kevin Hart dari posisi host, The Academy tidak berhasil menemukan pengganti bintang Jumanji tersebut.

Meski tanpa host, Oscar tetap menyajikan daftar presenter yang mentereng. Awkwafina, Daniel Craig, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Samuel L. Jackson, Michael B. Jordan, Michael Keaton, Helen Mirren, Tyler Perry hingga Maya Rudolph telah dikonfirmasi akan menjadi pembaca pemenang nominasi Oscar ke-91.

