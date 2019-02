LOS ANGELES - Kurang dari seminggu jelang perhelatannya, The Academy masih terus meng-update jajaran pengisi dan tamu Oscar 2019. Yang terbaru, mereka memasukkan nama band legendaris Queen sebagai salah satu tamu di panggung Oscar ke-91.

Kabar tersebut diumumkan oleh The Academy pada Senin, 19 Februari 2019 waktu setempat. Melansir Dailymail, Selasa (19/2/2019), Queen akan tampil bersama Adam Lambert sebagai pengisi posisi vokalis mereka.

"Inikah kehidupan yang sebenarnya? Apakah ini hanya fantasi? Kami menyambut @QueenWillRock dan @adamlambert ke Oscar tahun ini," umum The Academy di Twitter mereka.

Adam Lambert sendiri memang sudah sejak 2011 mengisi posisi vokalis Queen menggantikan Freddie Mercury. Selain Lambert, ada juga additional lainnya, yakni Brian May di gitar dan Roger Taylor di drum.

Is this the real life?

Is this just fantasy?

We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ— The Academy (@TheAcademy) February 18, 2019