JAKARTA – Bukan hal aneh jika salah satu peserta dalam ajang pencarian bakat diajak berkolaborasi dengan musisi kenamaan Indonesia. Hal itu pula yang kemungkinan terjadi di panggung Rising Star Indonesia tadi malam, Selasa (5/2/2019).

Ariel yang kagum dengan penampilan grup SAS yang mengangkat alat musik tradisonal sasando, kemudian mengajak grup tersebut untuk berkolaborasi. “Kalaupun selesai dari sini, boleh kapan–kapan kita duet bareng Noah,” ajak Ariel.

Ajakan tersebut langsung disambut baik oleh tiga personel SAS yakni, Febri, Gregorius dan Ganzer. Sayang, walaupun mendapat apresiasi yang sangat baik dari Ariel ‘Noah’, langkah SAS harus terhenti karena kekalahannya dari Siti Rosalia.

Grup band asal NTT ini hanya mendapatkan persentase sebesar 64 persen, sementara Rosa mampu meraih 84 persen dengan lagu How Deep Is Your Love. Sama halnya dengan SAS yang meraih pujian dari Ariel, Rosa juga mendapat hal serupa dari para juri.

Salah satunya dari Rossa. “Buat saya ini pilihan sulit, tapi memang yang namanya Rosa nyanyinya memang keren banget sih,” ujar pelantun lagu Tegar itu.

Jika Rosa berkesempatan untuk lolos di babak Live Duel di episode Rising Star Indonesia minggu ini, maka SAS juga tidak perlu merasakan kecewa. Kegagalan mereka terbayar dengan ajakan Ariel yang masih keukeuh untuk mengajak SAS berkolaborasi dengan Noah.

“Nanti kita bicarakan di belakang ya,” ajak Ariel.

Sebelumnya, Yovie Widianto juga pernah memberikan semangat kepada peserta yang tidak lolos untuk tidak berkecil hatinya. Karena panggung pencarian bakat ini bisa sebagai batu loncatan mereka untuk meraih kesuksesan ke depannya.

“Kalau enggak lolos jangan bersedih, kalian tahu Yura Yunita? Dia juga pernah ikut ajang seperti ini tapi kemudian gagal. Hingga kemudian diajak kolaborasi dengan teman saya, Glenn Fredly dan akhirnya berhasil hari ini. Jadi jangan patah semangat dan tetap berkarya dengan jujur,” kata Yovie.

(LID)