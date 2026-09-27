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Arya Saloka dan Asha Assuncao Raih Penghargaan Pasangan Terpopuler ITA 2026

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |06:30 WIB
Arya Saloka dan Asha Assuncao Raih Penghargaan Pasangan Terpopuler ITA 2026
Arya Saloka dan Asha Assuncao Raih Penghargaan Pasangan Terpopuler ITA 2026. (Foto: Mei Sada Sirait|Okezone)
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JAKARTA - Arya Saloka dan Asha Assuncao mengaku kaget saat diumumkan sebagai pemenang penghargaan ‘Pasangan Terpopuler’ dalam ajang Indonesian Television Awards (ITA) 2026

Arya bahkan sempat menduga, penghargaan itu akan jatuh pada pasangan lain yang masuk dalam nominasi tersebut. Apalagi mereka harus bersaing dengan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, El Rumi dan Syifa Hadju, hingga Mahalini dan Rizky Febian.

“Kaget gue! Tadi sempat menjagokan El dan Syifa yang bakal menang penghargaan ini,” ujar Arya Saloka saat ditemui di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Sabtu (26/9/2026) malam.

Pasangan Terpopuler ITA 2026
Arya Saloka dan Asha Assuncao Raih Penghargaan Pasangan Terpopuler ITA 2026. (Foto: Mei Sada Sirait|Okezone)

Seperti Arya, Asha Assuncao pun merasakan hal serupa. Saat namanya dan Arya diumumkan sebagai pemenang, sang aktris mengaku sempat bingung dan kembali memastikan namanya dan Arya yang menjadi pemenang.

“Enggak nyangka, sumpah! Jujur, pas nama aku disebut sempat yang kayak, ‘Hah? Heh? Benaran nih?’” kata sang aktris yang ditimpali Arya dengan, “Kami kaget, tapi juga bersyukur. Alhamdulillah.”

Kemenangan tersebut menjadi penghargaan untuk karakter Sena dan Davina yang mereka perankan dalam sinetron Terikat Janji. Penonton, diakui Arya dan Asha, memegang peran penting dalam kemenangan mereka malam itu.

“Terima kasih banyak teman-teman. Gila! Senada (sebutan untuk penggemar Sena dan Davina) benar-benar gong! Kami dedikasikan kemenangan ini untuk kalian yang selalu mendukung kami,” ujar Asha. 

 

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