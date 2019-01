JAKARTA - Live Duel Rising Star Indonesia kembali digelar di MNC Studios, Jakarta, Selasa (29/1/2019). Lima pasangan duel kembali beradu untuk menentukan nasib mereka.

Pertarungan malam ini dibuka dengan penampilan Angeline Victoria dan Yenny Christianti. Angeline memilih tampil pertama setelah menang tos-tosan koin.

Tetap setia dengan ukulelenya, Angeline membawakan lagu Thunder / Young, Dumb & Broke versi medley dari Imagine Dragons dan Khalid.

Tampak sangat menguasai panggung, gadis 15 tahun sukses membuat Yovie Widianto selaku salah satu expert Rising Star Indonesia bergoyang.

"Saya enjoy banget karena dia nyanyi tanpa beban. Feel dan groove-nya pas banget. Saya suka banget," tuturnya.

Aksi memukau Angeline dibalas penampilan yang tak kalah apik oleh Yenny Christianti. Membawakan lagu Something Just Like This milik The Chainsmokers dan Coldplay, wanita 29 tahun mendapat tambahan voting dari keempat expert Rising Star Indonesia.

Sayang, hasil voting Yenny tidak dapat menandingi raihan Angeline. Kontestan asal Jakarta hanya mengumpulkan 69 persen suara, tertinggal jauh dari pelajar asal Surabaya yang mendapat 83 persen.

"Sayang banget kamu duelnya ketemu Angeline," kata expert Rising Star Indonesia, Rossa.

