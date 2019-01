JAKARTA - Live Duel Rising Star Indonesia, Senin (28/1/2019) malam berlanjut ke pertarungan Indah Aqila dan Reza Darmawangsa. Indah yang mendapat kesempatan memilih dari hasil undian koin memantapkan diri untuk tampil pertama.

Dengan berani, Indah memilih lagu 'Tega' milik Rossa untuk dinyanyikan. Meski terbilang sulit, penampilan gadis 18 tahun ternyata mendapat sambutan positif dari sang diva. Dia jadi salah satu expert Rising Star Indonesia yang ikut memberikan tambahan dukungan suara.

"Kamu bisa membawakan dengan versi kamu, secara teknik tidak ada masalah," ujar Rossa.

Sayang, total suara yang didapat Indah Aqila tidak terlalu tinggi. Meski sudah mendapat tambahan dukungan dari dua expert, dara asal Medan itu hanya mampu mendapatkan 47 persen suara.

Raihan Indah bisa dilewati dengan mudah oleh Reza Darmawangsa. Tampil dengan lagu 'Too Much To Ask' milik Niall Horan, pria 20 tahun sukses merebut hati voters serta keempat expert. Aksi panggung Reza pun jadi yang tertinggi sementara dengan total dukungan suara mencapai 87 persen.

"Ekspresi kamu dapat banget. Kamu lebih tenang dari sebelumnya. Bisa bermain grafik lagunya," kata expert Rising Star Indonesia, Yovie Widianto.

(kem)