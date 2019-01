LOS ANGELES – Film Roma mampu mengantarkan Alfonso Cuaron untuk masuk dalam 4 nominasi dalam Piala Oscar 2019. Ini menjadikan Alfonso Cuaron menyamai rekor Orson Welles dan Warren Beatty sebagai penyabet rekor nominasi terbanyak dalam satu film.

Pada Piala Oscar tahun ini, Alfonso Cuaron dinominasikan sebagai Best Director lewat film Roma yang ditayangkan pada 2018. Selain itu, sutradara berusia 58 tahun ini juga siap bersaing dengan para nominator dalam kategori Best Original Screenplay, Best Cinematography dan Best Picture sebagai produser.

Lewat Roma, Alfonso Cuaron juga sejatinya dinilai memenuhi syarat untuk masuk nominasi Best Editing. Kendati demikian, sutradara kelahiran Meksiko itu belum masuk sebagai nominee dalam katergori tersebut.

Dengan prestasi ini, Alfonso Cuaron mampu menyamai catatan rekor yang sebelumnya ditorehkan Orson Welles dan Warren Beatty. Welles memperoleh empat nominasi di Oscar 1942 untuk karyanya sebagai penulis, sutradara, produser dan aktor utama di Citizen Kane. Film ini kemudian memenangkan Best Original Screenplay.

Beatty juga mendapatkan empat nominasi di Oscar 1979 untuk Heaven Can Wait. Dia kemudian menerima nominasi jumlah yang sama pada upacara 1982 untuk Reds. Beatty sebagai sutradara, penulis, produser dan aktor utama di kedua film. Beatty memenangkan penghargaan sebagai sutradara terbaik untuk The Reds.

Dari segi film sendiri, Roma menjadi salah satu film yang paling banyak dinominasikan di Oscar 2019. Film ini juga mendapat nominasi dalam kategori Best Production Design, Best Sound Editing dan Best Foreign Language Film.

Tak hanya Alfonso Cuaron, Roma juga membawa dua aktrisnya untuk bersaing dalam dua nominasi berbeda. Marina de Tavira termasuk dalam nominasi Best Actress in A Supporting Role. Sementara itu, Yalitza Aparicio siap bersaing untuk menjadi Best Actress.

Nominasi untuk Oscar 2019 diumumkan pada Selasa, 22 Januari 2019 pagi oleh Kumail Nanjiani dan Tracee Ellis Ross. Oscar ke-91sendiri akan berlangsung pada 24 Februari 2019 waktu setempat di Dolby Theatre, Los Angeles, California. Demikian dilansir Hollywood Reporter.

