JAKARTA - Menjelang tahun baru 2019, banyak selebritis yang sudah mempersiapkan harapan dan rencana yang akan dilakukan di tahun 2019 nanti. Hal itu senada dengan penyanyi cantik Gloria Jessica.

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat The Voice Indonesia ini mengutarakan rencananya untuk lebih produktif dalam bidang musik. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk bersosialisasi dengan orang-orang dari berbagai ahli di bidang yang ia tekuni sehinga tahu apa saja kekurangannya selama ini.

"Aku pengen lebih bersosialisasi, belajar lebih banyak lagi untuk Gloria Jessica ini di tahun 2019," ungkapnya saat ditemui di kawasan Depok dalam acara Launcing Aplikasi KO-IN (Toko Ritel Indonesia), Minggu 9 Desember 2018.

Untuk album sendiri, Gloria masih belum ada rencana sehingga saat ini dirinya lebih fokus untuk merilis single terlebih dahulu baik dengan lagu-lagu buatannya ataupun lagu kolaborasi.

"Album sendiri belum direncanakan. Yang pasti sekarang ini mau nabung dulu lagu-lagu baik buatan aku atau kolaborasi dengan yang lain," ujarnya.

Ia juga menambahkan, " Aku sendiri pengennya detail baru aku keluarkan."

Seperti diketahui Gloria Jessica berhasil mengeluarkan single pertamanya, Dia Tak Cinta Kamu di tahun 2016 dan berhasil meraih penghargaan musik pertamanya sebagai Best New Female Artist, Anugerah Planet Muzik 2017 di Singapore.

Di tahun 2017, Gloria kembali dengan single I just Wanna Love You kemudian merilis tiga single pada tahun 2018 yaitu Luka Yang Kecil, Setia dan yang terbaru Hold On.

Berbeda dengan dua single sebelumnya yang bertempo lambat, Gloria keluar dari zona nyaman dengan menghadirkan unsur-elektronik di lagu Hold On. Suara lembut Gloria terdengar lebih seksi dan kuat. Perpaduan musik yang asyik dan suara indah Gloria ini menjadi salah satu daya tarik dari Hold On.

Lirik Hold On bercerita tentang bagaimana pasangan saling memberikan dukungan, baik dalam pekerjaan, kehidupan, keluarga dan sebagainya. Untuk penataan lagu Hold On, Gloria bekerja sama dengan Joseph Saryuf, salah satu musisi berpengalaman untuk lagu-lagu bernuansa elektronik.

