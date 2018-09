JAKARTA - Pascalulus dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol, beberapa nama kontestan namanya melambung dan semakin dikenal oleh banyak orang. Tak hanya itu, mereka juga menuaikan prestasi dari hasil karya-karya yang diluncurkan.

Marion Jola adalah satu contoh nyata dari kualitas ajang pencarian bakat. Meski baru terjun ke belantika musik Indonesia, penyanyi asal Kupang tersebut berhasil menyabet piala di ajang sekelas Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2018 dari kategori Pendatang Baru Terbaik Terbaik.

Dalam pencapaiannya itu, Marion Jola pun berhasil mengalahkan deretan nama pendatang baru lainnya, seperti Bam Mastro, Monica Karina, Nona Ria, Ramengvrl, Rayssa Dynta, dan Reality Club.

 

"Pertama-tama aku mau bilang terima masih kepada Tuhan Yesus, I'm so happy, terima kasih Universal, Star Media Nusantara, kakak-kakak Rayi, Asta, Nino, papa mama keluarga, lavers, thank you so much I love you all," ungkap Marion Jola.

Sebelumnya, Brisia Jodie juga berhasil menyabet piala Anugerah Musik Inndonesia (AMI) lewat karya kolaborasinya dengan Arsy Widianto. Lewat lagu yang berjudul Dengan Caraku, Brisia Jodie dan Arsy Widianto meraih penghargaan dari kategori Duo/Grup/Vokal Grup/Kolaborasi Pop Terbaik.

