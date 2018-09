JAKARTA - Penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2018 baru saja selesai digelar dengan meriah di Ecopark Ancol, Jakarta Utara dini hari tadi, Kamis (27/9/2018).

Sejumlah 48 nominasi pun sudah dibacakan dan diketahui pemenangnya, mulai dari Pendatang Baru Terbaik hingga Lifetime Achievement dan Legends Awards.

Berikut daftar lengkap pemenang AMI Awards 2018 yang telah dirangkum oleh Okezone:

Pendatang Baru Terbaik Terbaik:

Marion Jola - Jangan

Album Terbaik Terbaik:

Detik Waktu : Perjalanan Karya Cipta Candra Darusman (Various Artist) - Signature Music Indonesia / Demajors

Karya Produksi Terbaik Terbaik:

Money Honey (Count Me In) - Dipha Barus & Monica Karina (Pon Your Tone / Juni Records)'

- Kategori Pop

Artis Solo Wanita Pop Terbaik:

Yura Yunita - Harus Bahagia

Artis Solo Pria Pop Terbaik:

Anji - Menunggu Kamu

Duo/Grup/Vokal Grup/Kolaborasi Pop Terbaik:

Arsy Widianto & Brisia Jodie - Dengan Caraku

Pencipta Lagu Pop Terbaik:

Eross Candra - Film Favorit (Sheila On 7)

Penata Musik Pop Terbaik:

Ari Renaldi - Harus Bahagia (Yura Yunita)

Album Pop Terbaik:

Detik Waktu : Perjalanan Karya Cipta Candra Darusman (Various Artist)

- Kategori Rock

Artis Solo Pria/Wanita Rock/Instrumentalia Rock Terbaik:

Toto Tewel - Kontra

Duo/Grup/Vokal/Kolaborasi Rock Terbaik:

Pee Wee Gaskins - Fluktuasi Glukosa

Album Rock Terbaik:

Kebersamaan - Indonesia Kita

- Kategori Jazz

Artis Instrumentalia Jazz Terbaik:

Joey Alexander - Moments Notice

Artis Jazz Vokal Terbaik:

NonaRia - Antri Yuk

Album Jazz Terbaik:

Metamorfosa - Andien

- Kategori R&B

Artis Solo Pria/Wanita R&B Terbaik:

Isyana Sarasvati - Winter Song

Duo/Grup/Vokal/Kolaborasi R&B Terbaik:

Gamaliel Audrey Cantika - Sailor

- Kategori Dangdut

Artis Solo Pria/Wanita Dangdut Terbaik:

Fildan - Terima Kasihku

Artis Solo Pria/Wanita Dangdut Kontemporer Terbaik:

Siti Badriah - Lagi Syantik

Duo/Grup/Kolaborasi Dangdut/ Dangdut Kontemporer Terbaik:

Shaggydog & NDX AKA Familia - Ambilkan Gelas

Pencipta Lagu Dangdut/Dangdut Kontemporer Terbaik:

Yogi RPH & Donall - Lagi Syantik (Siti Badriah)

Penata Musik Dangdut/Dangdut Kontemporer Terbaik:

Bayu Onyonk - Jaran Goyang (Nella Kharisma)

- Kategori Lagu Anak-anak

Artis Solo Laki-laki dan Perempuan Anak-anak Terbaik:

Naura - Berani Bermimpi

Duo/Grup/Vokal/Kolaborasi Anak-anak Terbaik:

Jakarta Movement of Inspiration, Maisha Kanna & Annisa Haryanti - Lihatlah Lebih Dekat

Pencipta Lagu Anak-anak Terbaik:

Simhala Avadana & Duhita Panchatantra - Berani Bermimpi (Naura)

Penata Musik Lagu Anak-anak Terbaik

Erwin Gutawa - Do'a Untuk Orang Tua (Aura Gutawa)

- Kategori Karya Produksi

Karya Produksi Kroncong/ Kroncong Kontemporer/Langgam/Stambul Terbaik:

Dony Koeswinarno, Tompi - Hanyalah Untukmu

Karya Produksi Alternatif Terbaik:

NOAH - Jalani Mimpi

Karya Metal/ Hardcore Terbaik:

Seringai - Selamanya

Karya Produksi Rap/ HipHop Terbaik:

Dipha Barus, Ramengvrl, A. Nayaka & Matter Mos - Decide

Karya Produksi Reggae/ Ska/ Rocksteady Terbaik:

Souljah, Neida & Ilham HiVi! - Bebas Bebas Aja

Karya Produksi Kolaborasi Terbaik:

Sheryl Sheinafia, Rizky Febian & Chandra Liow - Sweet Talk

Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik:

Raisa - Teduhnya Wanita (Ost Ayat Ayat Cinta 2)

Karya Produksi Grup Vokal Terbaik:

Gamaliel Audrey Cantika - Suara

Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah Terbaik:

Jogja Hip Hop Foundation - Ngene/Ngono

Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Islami Terbaik:

Sabyan - Ya Maulana





Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Nasrani Terbaik:

JPCC Worship - Sampai Akhir Hidupku

Karya Produksi Instrumentalia Terbaik:

Gerald Situmorang - Dice

Karya Produksi Dance Terbaik:

Soundwave - Peace

Karya Produksi Elektronika Terbaik:

Dipha Barus & Monica Karina - Money Honey

Karya Produksi Progressive Terbaik:

ILP - Ascension

Karya Produksi Folk/ Country/ Balada Terbaik:

Endah N Rhesa - Menua Bersama

Karya Produksi Urban Terbaik:

Afgan, Isyana Sarasvati & Rendy Pandugo - Heaven

Karya Produksi World Music Terbaik:

Dwiki Dharmawan & Dewi Gita - Impenan

Karya Produksi Re-aransemen Terbaik:

Hanin Dhiya - Pupus

- Kategori Penunjang Produksi

Produser Rekaman Terbaik:

Anindyo Baskoro, Ilman Ibrahim Isa & Arya Aditya Ramadhya / Universal Music Indonesia - Jangan (Marion Jola & Rayi Putra)

Grafis Desain Album Terbaik:

Ardneks - Transition (Rafi Muhammad)

Tim Produksi Terbaik:

Brotherland Studio & Mabes Music - 'Lagu Untukmu' (Raisa)

