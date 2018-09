JAKARTA – Putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty belakangan waktu ini memang sering menjadi perhatian khusus warganet. Mulai dari gaya berpacaran Al, isu mabuk hingga kecelakaan yang terjadi.

Kritikan pedas pun lantas membanjiri kolom komentar instagram Al Ghazali. Seperti menyebut jika sebagai public figure pria 21 tahun ini tidak memberikan contoh yang baik di mata masyarakat.

Al Ghazali pun diam, sampai akhirnya ia pun tidak tahan lagi dan kemudian mengunggah sebuah tulisan dimana ditujukkan kepada para komentator hidupnya.

“Pencerahan untuk kalian semua. Kalau mau komentar hidup orang, intinya urusin dulu hidup masing – masing. Kalau masih belum bener juga ya ngaca aja,” kataa Al mengawali tulisannya di insta story (27/9/2018).

Baca Juga: Lagi, Unggahan Rina Nose Menuai Protes dari Netizen

Sulung empat bersaudara ini kemudian mengajukan pertanyaan dimana mereka yang merasa hidupnya sudah benar, apakah juga benar dimata sang Illahi. Karena menurut Al hanya sang Pencipta lah yang berhak menilai makhluknya.

“Hanya Allah yang bisa menilai kita, bukan kalian yang hanya manusia tempatnya salah dan dosa,” lanjut Al.

Di penutup tulisannya, kekasih Alyssa Daguise ini juga menyampaikan doanya kepada para komentator di hidupnya,”May peace be upon you, amin,”

Baca Juga: Segera Nikahi Hilda Vitria, Billy Syahputra Minta Doa

(edi)