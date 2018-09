JAKARTA - Nama Yura Yunita kembali menembus jajaran nominator AMI Awards tahun ini. Tak tanggung-tanggung, karya Yura masuk dalam nominasi Artis Solo Wanita Pop Terbaik dan bersaing dengan nama-nama sekaliber Andien dan Raisa.

"Dapat nominasi dan penghargaan dari AMI Awards, yang pasti ini salah satu acara, ajang paling bergengsi menurut Yura di indonesia, dan rasanya dapat penghargaan dan nominasi ini jadi suatu yang berharga juga untuk musisi," ujar Yura Yunita di MNC Studios, Jakarta, Rabu (19/8/2018).

(Baca Juga: Nagita Slavina Masuk Nominasi AMI Award 2018, Ini Komentar Raffi Ahmad)

(Baca Juga: Unggah Foto Pacar, Kaesang Pangarep 'Diprotes' Kahiyang Ayu)





Dua tahun berturut-turut Yura Yunita berhasil menembus jajaran nominasi AMI Awards. Di 2017, Yura bahkan berhasil menyabet dua gelar bergengsi.

"Aku memenangkan dua penghargaan, sebagau pencipta lagu pop terbaik untuk lagu 'Intuisi' dan juga sebagai penyanyi pop lagu terbaik," jelas dia.

Keberhasilan Yura Yunita menembus nominasi AMI Awards dalam kategori Artis Solo Wanita Pop Terbaik tahun ini jelas membuat publik berasumsi wanita 27 tahun akan sangat terbebani. Mengingat dalam gelaran tahun sebelumnya, Yura sukses menyabet dua titel.

Namun pada kenyataannya, Yura Yunita justru sama sekali tidak terbebani. Menurut dia, keberhasilan merebut satu tempat sebagai nominator justru jadi pemicu untuk membuat karya yang lebih baik.

"Enggak sih, malah jadi kayak semangat banget. Tahun ini akan merilis album terbaru juga, album kedua, dan dua hari lagi rilis, jadi tanggal 21 September rilis. Jadi rasanya dapat penghargaan kemarin, jadi semangat lagi untuk bikin album jauh lebih keren lagi dari album pertama," jelasnya.

Malam Puncak AMI Awards 2018 akan digelar 26 September 2018 di Ecovention, Ancol, Jakarta. Dalam gelaran ke-21 kali ini, 76 piala disiapkan Yayasan AMI untuk 45 kategori dan 3 kategori Best of The Best, serta Legend Awards.

(aln)