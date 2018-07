SURABAYA - Bagi Anda generasi 1990-an, bisa dipastikan kenal dengan Boyzone. Boyband asal Irlandia yang beranggotakan Ronan Keating, Mikey Graham, Shane Lynch, dan Keith Duffy itu. Baik, barsiaplah untuk menjadi saksi sejarah perjalanan karier bermusik mereka.

Pasalnya, tahun 2018 ini akan menjadi tahun terakhir mereka berkiprah di belantika musik dunia, setelah 25 tahun berkarya dan pada 2019, mereka akan membubarkan diri secara resmi.

Sebagai bentuk penghargaan kepada para penggemarnya di seluruh dunia termasuk di Indonesia, Boyzone yang terkenal dengan sejumlah tembang hits-nya seperti No Matter What, Love Me For A Reason, dan Every Day I Love You, akan menggelar konser bertajuk Boyzone 25 Years Farewell Concert pada 23 Agustus 2018 di Dyandra Convention Center, Surabaya.

Konser tersebut dipersembahkan Star Media Nusancara (SMN) dan BookMyShow Indonesia serta didukung oleh Wyndham Surabaya. Boyzone adalah salah satu boyband sukses di Irlandia dan lnggris yang dibentuk pada tahun 1993 oleh Louis Walsh.

Boyzone berhasil mencetak 21 single dan pernah tercatat dalam Top 40 Chart. Awalnya, Boyzone beranggotakan Kenth Duffy, Stephen Gately, Mikey Graham, Ronan Keating, dan Shane Lynch. Namun, pada 2009, Stephen Gately meninggal akibat penyakit kelainan jantung (congenital heart defect).

Pada tahun ini pula, tepatnya 16 Juni 2018 Ialu, Boyzone telah merilis single terbaru berjudul I Can Dream yang dimasukkan dalam satu album terakhir Boyzone bertajuk Thank You & Goodnight, sebelum membubarkan diri tahun depan.

Kabarnya, album tersebut akan menjadi tribute bagi mendiang Stephen Gately dan proses pembuatannya diklaim mendapat bantuan dari Ed Sheeran dan Sam Smith.

Direktur Star Media Nusantara (SMN) Hendra Hermansah, menyatakan kegembiraannya dapat berpartisipasi dalam event ini dengan menampilkan Boyzone ke lndonesia, tepatnya di Surabaya. Bagi SMN, yang menjadi promoter event ini, konser Boyzone kali ini sangat istimewa dan bersejarah.

"Star Media Nusantara sangat bangga dapat menjadi bagian dari Boyzone Asia Tour, dimana konser ini akan menjadi konser terakhir Boyzone setelah 25 tahun berkarya. Sebagai official promotor dari konser Boyzone di Surabaya ini kami sangat yakin, konser ini akan menjadi momen yang akan dikenang sepanjang masa," ungkap Hendra saat jumpa pers di Hotel Wyndam Surabaya, Rabu (4/7/2018).

Hal senada juga disampaikan Sudhir Syal, CEO dan Co-Founder BookMyShow Indonesia. Bagi BookMyShow, event ini adalah event yang sangat istimewa bagi para penggemar berat Boyzone.

"BookMyShow sangat senang menjadi bagian dari konser Boyzone di Surabaya untuk penampilan terakhir mereka, tur perpisahan Boyzone. Khusus untuk penggemar beret Boyzone. kami akan memiliki sesi penjualan tiket pre-sale eksklusif untuk kalian. Ini akan menjadi kesempatan terbaik bagi penggemar Boyzone untuk mengamankan tiket lebih cepat," lmbuh Sudhi.

