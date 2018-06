LOS ANGELES - Joseph ‘Joe’ Walter Jackson, manajer musik sekaligus ayah dari mendiang Michael Jackson, meninggal dunia, pada Rabu pagi (27/6/2018) waktu setempat. Melansir TMZ, lelaki 89 tahun itu diketahui berjuang melawan kanker pankreas stadium akhir di akhir hayatnya

Baca Juga: Tayang Hari Ini, Rasuk Siapkan 155 Layar Bioskop di Seluruh Indonesia

Randy Jackson Jr., cucu Joe Jackson, mengonfirmasi berita duka itu lewat cuitannya di Twitter. “Selamat beristirahat ‘raja’ yang membuat segala sesuatu menjadi mungkin! Aku mencintaimu, Kek,” ungkap Randy dalam unggahannya.

Sementara LaToya Jackson, putri mendiang, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang ayah. “Aku akan selalu mencintaimu! Kau memberikan kami kekuatan dan menjadikan aku dan saudara-saudaraku keluarga paling terkenal di dunia,” ungkapnya.

I will always love you! You gave us strength, you made us one of the most famous families in the world. I am extremely appreciative of that, I will never forget our moments together and how you told me how much you cared. #RIP Joe Jacksonhttps://t.co/F5UfYjEgYx— La Toya Jackson (@latoyajackson) June 27, 2018