JAKARTA - Bekerjasama dengan Dee Company, MD Pictures kembali meluncurkan sebuah film horor yang akan membuat bulu kuduk merinding. Sukses dengan Danur 1, Danur 2, dan Maddah, MD Pictures kali ini kembali memproduksi salah satu novel karangan Risa Sarasvati untuk difilmkan yang berjudul Rasuk.

Diperankan oleh Shandy Aulia, Miller Khan, Gabriella Desta, Denira Wiraguna, Josephine Firmstone, Maya Kusuma, dan Abi Canser, Rasuk diharapkan dapat menuai kesuksesan seperti film horor yang sudah diproduksi sebelumnya. Bahkan Dheeraj Kalwani selaku pimpinan dari Dee Company mengatakan bahwa Rasuk akan tayang mulai hari ini, Kamis (28/6/2018), dengan total 155 layar di seluruh Indonesia.

"Kalau dilihat film horor lagi tren, dan kita juga mencoba menjadi trendsetter mulai dari Danur, mudah-mudahan film ini ada bau Danurnya, ada efek bau Danur, dan semoga film ini dapat menjadi box office, tontonan menarik, dan ikut berkontribusi dalam perfilman Indonesia," ujar Manooj Punjabi, selaku produser dari MD Pictures, pada konfrensi pers film Rasuk di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/6/2018) malam.

"Film ini akan tayang besok, 28 Juni dengan jumlah layar 155 di sekuruh Indonesia. Terima kasih semuanya," sambung Dheeraj Kalwani, selaku produser dari Dee Company.

Sementara itu, meski sudah empat kali bekerja sama dengan MD Pictures dalam mengadaptasi novel karangannya dalam bentuk visual, Risa Sarasvati mengaku cukup excited. Bahkan kesuksesan Risa dalam mengadaptasi tulisan ke bentuk film, tidak membuat Risa mudah berpuas diri. Ia justru ingin terus menerus berkarya dan menghasilkan lagi film-film lainnya.

"Ini adalah film keempat yang diangkat dari novel saya. Dan buat saya ini masih pencapaian yang luar biasa gitu, karena saya tidak menyangka novel Rasuk yang which is itu adalah novel fiksi saya, ternyata diapresiasi juga oleh MD," tutur Risa Sarasvati.

"Mudah-mudahan ke depannya saya masih bisa terus berkarya dan menciptakan film-film baru lagi setelah ini. Terima kasih untuk semuanya, dan sukses untuk Rasuk," sambungnya.

Menjadi pemeran dalam film bergenre horor mungkin menjadi sebuah hal yang biasa bagi Shandy Aulia, namun tidak untuk Yosephine Prinston dan Denira Wiguna. Mereka mengaku cukup deg-degan melihat penampilan masing-masing dalam film berdurasi kurang lebih 90 menit tersebut.

"Malam ini saya cukup nervous karena ini film horor pertama saya ya, jadi ada grogi-groginya dikit. Tapi semoga bisa disukai penonton," kata Yosephine.

"Ini juga merupakan film horor pertama saya. Jadi kurang lebuh saya deg-degan juga. Semoga hasilnya bagus juga. Lumayan senang juga dan semoga semua bisa suka ama filmnya," timpal Denira.

Film Rasuk bercerita tentang Langgir Janaka (Shandy Aulia) yang memiliki kebencian terhadap keluarga dan teman-temannya dalam geng Putri Sejagad, yakni Lintang Kasih (Josephine Firmstone), Sekar Tanjung (Gabriella Desta), dan Francisca Inggrid (Denira Wiraguna). Kebencian tersebut timbul lantaran Langgir merasa bahwa Tuhan tak adil padanya dan menganggap ketiga temannya memiliki kehidupan sempurna, berbeda dengan dirinya, yang ditinggal mati sang ayah.

Aura kebencian yang dimiliki Langgir membawa liburan keempat sekawan ini menjadi malapetaka besar bagi mereka. Terlebih Abi Manyu (Miller Khan) mendadak ikut berlibur bersama ke sebuah villa milik saudara Lintang, bernama Karma Rinjani.

Teror arwah penasaran secara bergantian merasuki tubuh keempat wanita tersebut. Bahkan arwah yang merasuki tubuh mereka tak segan untuk melukai dan mengancam nyawa ketiga anggota geng Putri Sejagad.

Penasaran dengan film Rasuk? Film yang tak hanya memberikan petualangan tetapi juga keindahan alam dengan sinematografi yang apik ini, bisa kalian tonton secara langsung mulai hari ini, 28 Juni 2018.

