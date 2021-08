JAKARTA – Mendiang Michael Jackson, the King of Pop, adalah sosok penyanyi yang dikenal murah hati dan tak segan-segan untuk mendonasikan pendapatannya kepada sebuah badan amal maupun kepada orang yang membutuhkan. Pada masanya, Michael dianggap sebagai artis pertama yang berkecimpung dalam dunia amal dan membuka jalan bagi para artis lain yang mengikuti jejaknya.

Lahir di Indiana, Amerika Serikat, pada tahun 1958. Michael tumbuh sebagai sosok pria kulit hitam dalam masa dimana rasisme dan segregasi masih sangat kental. Latar belakang tersebut pun tentunya menjadi salah satu faktor besar dalam pribadi Michael yang ingin membantu banyak orang, terutama anak-anak, agar mereka bisa tumbuh dewasa dalam lingkungan yang lebih baik.

Baca Juga:

Gugatan Penuduh Pelecehan Seksual Michael Jackson Ditolak

Gigi Palsu Ayah Michael Jackson Dilelang

Tak hanya menyumbangkan uangnya, Michael juga dikenal sering menggelar konser dalam nama kemanusiaan. Berikut ini adalah kegiatan amal yang pernah dilakukan Michael semasa hidupnya.

1. Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak-Anak

Pada Desember 1978, Michael sempat membuat sebuah acara untuk anak-anak yang menjadi pasien di Rumah Sakit Anak-Anak Hollywood. Di acara ini, Michael menggelar sebuah pesta meriah dan memberikan mereka masing-masing sebuah poster bertanda tangan dan beberapa hadiah lainnya. Selain itu, pada tahun 1979, Michael juga pernah mendonasikan buku ke Perpustakaan Umum Chicago dalam rangka mempromosikan programnya yang bernama Boogie to the Book Beat.

2. Konser Demi Anak-Anak Hilang

Pada tahun 1981, Michael menggelar konser amal di Atlanta, Georgia, yang berhasil mengumpulkan USD 100 ribu, sekitar Rp 1,4 miliar, yang semuanya disumbangkan ke Atlanta Children’s Foundation untuk melindungi anak-anak dari maraknya penculikan dan pembunuhan pada waktu itu.

3. Menyumbangkan Seluruh Pendapatan Konsernya

Pada tahun 1984, The Jacksons menggelar Victory Tour yang menampilkan keluarga Jackson dan juga beberapa lagu solo Michael. Sempat menuai kontroversi karena harga tiket, Michael akhirnya menyumbangkan seluruh bagiannya, yang berjumlah USD 5 juta atau Rp 72 miliar, ke badan amal.

4. Sumbangan ke Rumah Sakit

Di kala Victory Tour, Michael sempat dilarikan ke rumah sakit Brotman Medical Center karena luka bakar. Ketika dirawat, Michael sempat mengunjungi beberapa pasien luka bakar lain dan menyumbangkan uang sebesar USD 1,5 juta, Rp 21 miliar, kepada rumah sakit tersebut. Selain Brotman, Michael juga sempat menyumbangkan 19 kasur ke Mount Sinai New York Medical Center yang merupakan bagian dari rumah sakit rujukan perawatan leukemia dan kanker.

5. We Are The World

Bekerjasama dengan penulis lagu Lionel Richie, Michael merilis single We Are The World pada tahun 1985. Menjadi single terbaik sepanjang masa dan meraup keuntungan sebesar USD 63 juta, Rp 908 miliar, lagu tersebut sengaja digarap untuk mengumpulkan uang demi menyumbang pada rakyat Amerika dan Afrika yang kurang mampu.

6. Yoshiaki Ogiwara

Ketika menggelar tur Bad pada September 1987 di Jepang, Michael mendengar kabar bahwa seorang anak laki-laki berusia lima tahun bernama Yoshiaki Ogiwara tewas dibunuh setelah sebelumnya diculik. Michael pun akhirnya mendedikasikan konsernya di Osaka dan Yokohama kepada Yoshiaki dan merilis sebuah single berjudul Man in the Mirror yang pendapatannya disumbangkan dalam nama Yoshiaki kepada badan amal Camp Ronald McDonald for Good Times.

7. Heal The World Foundation

Pada tahun 1992 Michael mendirikan organisasi amalnya sendiri yang bernama Heal The World Foundation. Di luar organisasi ini, Michael masih banyak menyumbang ke berbagai macam pergerakan seperti ke riset HIV/AIDS, ke sebuah keluarga yang berduka setelah kehilangan anak berusia 22 bulan. Selain itu, Michael juga menggelar dua konser amal bertajuk MJ & Friends yang digelar di Seoul dan Jerman untuk mengumpulkan uang yang ditujukan kepada beberapa badan amal untuk anak-anak, seperti Nelson Mandela’s Children Fund dan beberapa badan amal di Kosovo.