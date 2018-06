LOS ANGELES - Paul McCartney sekali lagi menunjukkan semangatnya dalam berkarya di dunia musik. Hal ini ditunjukkan dengan menelurkan karya lagu baru untuk didengarkan oleh para pencinta musik di seluruh dunia.

Yang mengejutkan, di usianya yang 76 tahun, dia masih mampu menelurkan dua lagu sekaligus. Satu lagu dia beri judul I Don't Know dan satu lagu lagi di beri judul Come On To Me.

Kedua lagu tersebut memiliki aura lagu tahun 70-an. Hal ini wajar dikarenakan Paul telah membuat lagu bersama The Beatles semenjak 1957-an hingga pertengahan 1970-an, dimana mereka menyatakan bubarnya band legendaris tersebut.

Dan ternyata, NME menjelaskan jika kedua lagu ini akan muncul di album terbarunya yang berjudul "Egypt Station". Dan orang yang dipercaya untuk menjadi produser lagu tersebut adalah Greg Kurstin, salah satu anggota dari OneRepublic.

Pada saat ditanya mengenai alasan dipilihnya ‘Egypt Station’, Paul mengatakan bahwa dia hanya menyukai kata-kata tersebut.

“Saya suka kata-kata ‘Egypt Station’. Itu mengingatkan saya pada album ‘album’ yang pernah kami buat. ‘Egypt Station’ dimulai di stasiun pada lagu pertama dan kemudian setiap lagu seperti stasiun yang berbeda. Jadi itu memberi kita beberapa ide untuk mendasarkan semua lagu di sekitar itu. Saya menganggapnya sebagai lokasi impian yang berasal dari musik, ” jelas Paul.

Album tersebut dikabarkan dalam tahap penyelesaian akhir. Para penggemar baru dapat mendapatkan album ini pada 7 September 2018.

Sekedar informasi, kedua lagu tersebut merupakan lagu pertama yang diluncurkan oleh Paul semenjak tiga tahun yang lalu. Kala itu, Paul berkolaborasi dengan Rihanna dan Kanye West dalam lagu yang berjudul ‘fourfiveseconds’

Di sisi lain, album "Egypt Station" ini merupakan album pertama Paul dalam waktu lima tahun terakhir. Album terakhirnya yang berjudul ‘New’ diluncurkan pada 2013 silam, dan mendapatkan cukup banyak perhatian penggemar musik di seluruh dunia.

