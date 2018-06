LONDON - Siapa sih yang tak kenal dengan The Beatles? Ya, lagu-lagu band legendaris asal Inggris tersebut hingga saat ini masih dicintai dan didengarkan oleh banyak kalangan, baik tua maupun muda.

Sepanjang karir, The Beatles telah menelurkan beberapa karya fenomenal. Sebut saja ‘Hey Jude’, ‘Don’t Let Me Down’, dan beberapa lagu lain merupakan karya mereka yang sangat fenomenal, hingga pernah memegang beberapa rekor penjualan dan pemutaran.

Namun, ada satu lagu yang hingga saat ini masih sangat dikenang oleh Paul McCartney. Selain dikarenakan dia sendiri yang menciptakan lagu tersebut, namun ada rahasia yang meyedihkan di balik makna lagu tersebut.

- Baca Juga: 5 Tahun Vakum, Paul McCartney Umumkan Album Baru

"Di tahun 60-an aku mendapat mimpi, ibuku yang sudah meninggal mendatangiku dalam mimpi dan menenangkanku, berkata, 'Ini akan baik-baik saja. Biarkan saja (let it be)," jelas Paul, pada saat di acara Carpool Karaoke, yang dipadu oleh James Corden beberapa waktu lalu.

Setelah itu, Paul pun mengaku jika dirinya langsung terbagun dari tidur. Dia tak bisa melupakan kata-kata tersebut, yang dia sebut sebagai kata-kata terindah dalam hdiupnya.

"Dia memberiku kata-kata positif ini. Lalu aku bangun dan berpikir, 'Tadi itu apa ya? Dia bilang let it be'," sambungnya.

Tanpa mengulur waktu lagi, Paul pun langsung menulis lagu tersebut. Dia pun sangat tersentuh saat mendegar kata-kata tersebut di dalam lagunya.

"Aku belum pernah mendengar kata-kata seperti ini, ini terdengar sangat bagus. Lalu aku menulisnya, tentang satu hal yang positif," pungkasnya.

Sekedar informasi, di usianya yang 76 tahun, Paul masih mampu menelurkan dua lagu sekaligus belum lama ini. Satu lagu dia beri judul I Don't Know dan satu lagu lagi di beri judul Come On To Me.

Sedangkan dalam beberapa bulan lagi, Paul juga sudah mempersiapkan diri untuk meluncurkan sebuah album berjudul Egypt Station. Album tersebut pada saat ini tengah dalam masa penyelesaian dan akan diluncurkan pada September mendatang.

(edh)