LOS ANGELES - Michael Jackson telah wafat pada 2009 dikarenakan mengidap penyakit renofol akut dan mengalami keracunan benzodiazepine. Dia mengonsumsi obat-obatan tersebut karena sudah mengidap banyak penyakit fisik maupun mental dari belasan tahun yang lalu.

Dan ternyata, masih banyak para penggemarnya tidak mengetahui bagaimana kehidupan Michael sebenarnya. Oleh karena itu, Columbia Live Stage bersama Michael Jackson Estate akan menyelenggarakan sebuah drama musikal mengenai kehidupan raja pop tersebut.

Melansir dari NME, Rabu (20/6/2018), proyek besar tersebut hingga saat ini masih belum memiliki nama yang pasti. Meski demikian, Christopher Wheeldon yang menjadi sutradara dari teatrikal tersebut tetap bersemangat dalam menggarap pementasan ini.

Proyek ini ditulis oleh Lynn Nottage, yang telah dua kali memenangkan Penghargaan Pulitzer untuk drama, dan sebuah soundtrack yang menampilkan beberapa hits terbesar dan paling dicintai Jackson.

Selain itu, mereka sudah memilih lokasi untuk pementasan teatrikal musik tersebut. Boradway pun dipilih menjadi lokasi yang paling tepat untuk menyenggarakan pementasan ini.

Namun, bagi Anda yang sudah tak sabar untuk menyaksikan aksi teater tersebut, maka Anda harus kecewa. Hal ini dikarenakan pementasan ini baru akan dilakukan pada 2020 mendatang. Saat ini, mereka sudah mulai menggarap proyek tersebut.

Sekedar informasi, keluarga Michael Jackson beberapa waktu telah melayangkan gugatan kepada Walt Disney Co dan saluran TV AS ABC untuk film dokumenter yang mereka garap. Dalam film berjudul ‘The Last Days Of Michael Jackson’ tersebut, kedua pihak tersebut menggunakan lagu-lagu dan video musik Michael tanpa izin.

“Disney mengetahui bahwa video tersebut merupakan kekayaan intelektual bagi Michael. Namun untuk beberapa alasan, Disney memutuskan untuk menggunakan properti intelektual yang paling berharga di kawasan itu secara gratis," ujar tim penasihat hukum keluarga Jackson.

Pihak Disney pun sudah menanggapi hal tersebut. Mereka telah mempersiapkan perlindungan dari gugatan yang dilakukan pihak keluarga Jackson.

“Disney masih menggunakan video tersebut dalam batas wajar, mengingat sifat dari film dokumenter,” ujar perwakilan hukum Disney.

