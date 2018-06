LOS ANGELES - XXXTetacion dikabarkan menjadi korban pada percobaan perampokan. Sayangnya, dalam kejadian tersebut, rapper muda itu harus meregang nyawa di usia 20 tahun setelah terkena tembakan sang perampok.

Baca Juga: Haykal Kamil Jagokan Jerman Jadi Juara Piala Dunia 2018

Pihak kepolisian Florida melaporkan jika kejadian ini terjadi pada Senin (18/6/2018) sore waktu setempat. Dia ditemukan tak bernyawa di kursi penumpang depan di dalam mobil pribadinya.

Melansir dari E! Online, Selasa (19/6/2018), pihak Kepolisian mengungkapkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada 3:57 sore waktu setempat, menurut para saksi di lokasi kejadian. Dua tersangka yang menaiki mobil SUV berwarna gelap dikabarkan memepet kendaraan XXXTetacion, dan langsung memberondong kendaraannya dengan peluru.

Hingga sekarang, pihak Kepolisian pun tengah menyelidiki kejadian tersebut. Dan untuk saat ini, mereka masih mencari pelaku dari kasus percobaan perampokan yang berujung kepada kematian korban.

Sebelum meregang nyawa di tangan perampok, pria dengan nama asli Jahseh Onfroy tersebut sempat melakukan streaming melalui Instagram beberapa jam sebelumnya. Dalam video tersebut, dia sempat menyinggung soal kematian.

"Hal terburuk datang menjadi lebih buruk, raja mati dengan tragis dan aku tidak bisa melihat mimpiku, setidaknya aku ingin tahu bahwa anak-anak menerima pesanku dan mampu membuat sesuatu dari diri mereka sendiri dan gunakan itu untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Jika aku akan mati atau dikorbankan, aku ingin memastikan bahwa hidupku membuat setidaknya 5 juta anak-anak bahagia," kata XXXTentacion ke arah kamera.

Mendengar kabar tersebut, beberapa rapper besar pun mengucapkan belasungkawanya. Salah satunya adalah Kanye West, yang mengaku telah kenal degan XXXTetacion dalam waktu yang cukup lama.

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw— KANYE WEST (@kanyewest) June 18, 2018