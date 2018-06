LOS ANGELES - Karakter Thanos dalam film Avengers: Infinity War merupakan salah satu penjahat yang paling banyak dibicarakan oleh para penggemar film pada saat ini. Meski begitu, karakter tersebut bukanlah yang terfavorit dalam ajang MTV Movie & TV Awards 2018.

Yang menjadi pemenang dalam kategori Best Villain dalam penghargaan tersebut adalah karakter Erik Killmonger dari film Black Panther. Karakter ini dimainkan oleh salah satu artis kenamaan, Michael B. Jordan.

Saat mendengar nama karakter tersebut dipanggil, Jordan terlihat kaget. Dia sangat tak menyangka jika karakter yang dimainkan olehnya bisa memenangkan penghargaan ini.

“Terima kasih semuanya. Saya terkejut saya memenangkan penghargaan ini. Saya kira Roseanne Barr yang akan memenangkan penghargaan ini,” ujar Jordan seperti dikutip dari laman Comicbook, Selasa (19/6/2018).

Tak ketinggalan, dia berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan terhadap film tersebut. “Saya akui, dalam memerankan karakter ini saya mengalami banyak kesulitan, dan saya senang kalian menyukai karakter ini,” lanjutnya.

Di akhir pidatonya, Jordan meminta sesuatu kepada para penggemar Black Panther. Dia mengatakan bahwa permintaan ini merupakan permintaan titipan dari Chadwick Boseman.

“Dia berharap kalian tidak meminta salam ‘Wakanda Forever’ lagi saat bertemu dengan dia,” kata Jordan sambil tertawa.

Selain harus melawan Thanos yang suaranya diisi oleh Josh Brolin, Jordan harus bersaing dengan beberapa karakter besar lainnya untuk memenangkan kategori Best Villain. Dia harus melawan Kylo Ren yang diperankan oleh Adam Driver dari Star Wars: The Last Jedi, Lenny Busker yang diperankan oleh Aubrey Plaza dari Legion, dan Pennywise yang dihidupkan oleh Bill Skarsgard dalam film IT.

Di sisi lain, pemeran lain dari film Black Panther, Chadwick Boseman juga mendapatkan sebuah penghargaan. Dia berhasil memenangkan penghargaan Best Performance in a Movie, lewat perannya sebagai T’Challa di film tersebut.

Sekadar informasi, sutradara Black Panther Ryan Coogler beberapa waktu lalu menyebut keunggulan Erik Killmonger jika dibandingkan dengan penjahat Marvel lainnya.

"Saya akan mengatakan apa yang membuatnya berbeda. Dari semua penjahat Marvel, dia memiliki kepekaan dunia nyata. Saya pikir itu adalah keuntungan memiliki Mike sebagai aktor, tapi dia adalah karakter yang saya pikir akan terasa sangat akrab bagi penonton,” jelas Ryan.

