LOS ANGELES - MTV Movie & TV Awards 2018 kembali sukses dihelat. Disiarkan langsung pada 18 Juni 2018, MTV Movie & TV Awards 2018 kali ini terselenggara di Barker Hangar, Santa Monica, California. Tahun ini adalah acara ke-27, sejak dimulai pada 1984.

Pada kesempatan kali ini MTV telah mempersiapkan setidaknya 16 kategori pemenang. Tentu saja, para ratusan penggiat acara televisi dan film akan berusaha memperebutkan salah satu dari piala bergengsi tersebut.

Film Black Panther menuai kesusksesan besar ia mampu meraih 4 penghargaan dalam ajang ini. Chadwick Boseman yang mendapatkan piala Best Hero dalam perannya sebagai T’Challa atau Black Panther. Menariknya, ia malah memberikannya untuk James Shaw Jr.

James Shaw Jr adalah seorang pria yang dikenal lewat tindakannya menghentikan aksi penembakan brutal yang terjadi di Nazhville Waffle House, Antiokhia, Tennessee, Amerika Serikat. Peristiwa tersebut terjadi pada April 2018, dimulai saat seorang pria telanjang memasuki restoran Waffle House tersebut dan melakukan penembakan terhadap orang-orang.

Berikut, daftar pemenang MTV Movie & TV Awards 2018 berikut ini, seperti dilansir dari laman E!Online, Selasa (19/6/2018):

1. Best Movie

Black Panther

2. Best Show

Stranger Things

3. Best Performance in a Movie

Chadwick Boseman, Black Panther

4. Best Performance in a Show

Millie Bobby Brown, Stranger Things

5. Best Hero

Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther), Black Panther

6. Best Villain

Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger), Black Panther

7. Best Kiss

Nick Robinson (Simon) and Keiynan Lonsdale (Bram), Love, Simon

8. Most Frightened Performance

Noah Schnapp (Will Byers), Stranger Things

9. Best On-Screen Team

IT, Finn Wolfhard , Sophia Lillis, Jaeden Lieberher, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Chosen Jacobs

10. Best Comedic Performance

Tiffany Haddish, Girls' Trip

11. Scene Stealer

Madelaine Petsch, Riverdale

12. Best Fight

Wonder Woman, Gal Gadot vs. German Soldiers

13. Best Music Documentary

Gaga: Five Foot Two

14. Best Reality Series/Franchise

Keeping Up With the Kardashians

15. TRAILBLAZER AWARD

Lena Waithe

16. GENERATION AWARD

Chris Pratt

(aln)