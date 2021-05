LOS ANGELES - MTV kembali memberi penghargaan kepada para insan perfilman dan televisi dunia. Digelar sejak tahun 1992, MTV Movie & TV Awards kembali digelar di Historic Palladium, Los Angeles dan disiarkan pada 16 Mei 2021.

Ajang tersebut menjadi kemenangan besar bagi WandaVision dengan memenangkan beberapa trofi. Serial yang dibintangi Elizabeth Olsen dan Kathryn Hahn itu membawa pulang penghargaan Best Show, Best Performance in a Show, Best Fight, dan Best Villain.

Scarlett Johansson memenangkan Generation Award. Penghargaan ini sebelumnya pernah dimenangkan oleh sederet aktor ternama Hollywood, seperti Tom Cruise, Will Smith, Sandra Bullock, hingga Dwayne Johnson.

Berikut daftar lengkap pemenang MTV Movie & TV Awards 2021 seperti dikutip dari MTV News, pada Senin (17/5/2021).

Best Movie: To All the Boys: Always and Forever

Best Show: WandaVision

Best Performance in a Movie: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

Best Performance in a Show: Elizabeth Olsen (WandaVision)

Best Hero: Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier)

Best Kiss: Chase Stokes dan Madelyn Cline (Outer Banks)

Best Comedic Performance: Leslie Jones (Coming 2 America)

Best Villain: Kathryn Hahn (WandaVision)

Breakthrough Performance: Rege-Jean Page (Bridgerton)

Best Fight: WandaVision (Wanda vs Agatha)

Most Frightened Performance: Victoria Pedretti (The Haunting of Bly Manor)

Best Duo: The Falcon and the Winter Soldier (Falcon (Anthony Mackie) & Winter Soldier(Sebastian Stan))

Generation Award: Scarlett Johansson*

(SIS)