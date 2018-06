LOS ANGELES - Pihak Disney nampaknya telah mulai memutuskan pemeran untuk film live action Mulan. Setelah mengajak Jet Li untuk main dalam film ini sebagai Kaisar Tiongkok, Disney juga sudah memutuskan siapa yang akan menjadi Chen Honghui dalam film tersebut.

Aktor yang beruntung untuk memerankan hal ini adalah Yoson An. An merupakan bintang film yang sedang naik daun di Selandia Baru, dan merupakan seorang keturunan China. Nampaknya, wajah dari An sesuai dengan film yang mereka akan buat.

Di dalam film ini, Hoghui akan menjadi tokoh yang akan menjadi pasangan Mulan di akhir cerita. Jalan cerita ini sedikit berbeda dengan apa yang ada di film animasinya, di mana Mulan menjalin kasih dengan kapten tentara Tiongkok bernama Li Shang.

Baca Juga: Botak dan Semakin Jadi Kakek-Kakek, Kondisi Jet Li Kini Sedang Sakit Parah

Meski begitu, seperti dilaporkan Hollywood Reporter, Kamis (7/6/2018), jalan cerita dari film ini akan sama. Mulan akan menyamar menjadi seorang tentara untuk menyelamatkan ayahnya dari menjadi anggota militer.

Selain kedua orang tersebut, Disney juga sudah memilih beberapa orang lagi untuk bermain di dalam film ini. Liu Yifey atau lebih dikenal sebagai Crystal Liu akan memerankan peran Mulan dalam film tersebut.

Kemudian, artis kenamaan Gong Li juga akan tampil dalam film live action Mulan tersebut. Gong akan memerankan penjahat dari film ini, yang merupakan sesosok penyihir yang sangat kuat.

Baca Juga: Jet Li Dikabarkan Siap Bintangi Film Mulan





Tak ketinggalan, ahli kung-fu Donnie Yen juga akan bermain dalam film tersebut. Pemain Ip Man tersebut akan memainkan Komandan Tung, yang merupakan mentor Mulan untuk belajar bela diri.

DI sisi lain, Chum Ehelepola dikabarkan akan bermain sebagai Ramtish. Sedangkan pasangan duo Ramtish, yakni Skatch akan diperankan oleh Utkarsh Ambudkar.

Untuk produksi, Niki Cao sudah ditetapkan untuk mengawasi produksi dari film tersebut. Dan Film ini sudah masuk dalam kalender perilisan Disney, yang akan dilakukan pada 27 Maret 2020 mendatang.

Film live-action Mulan ini akan mulai syuitng pada Agustus depan. Disney memilih untuk melakukan syuting di dua tempat, yakni di China dan di Selandia Baru.

Sekedar informasi, versi animasi Disney tahun 1998 ini dibintangi oleh pengisi suara terkenal seperti Ming-Na Wen bersama Eddie Murphy dan B.D. Wong. Film ini berhasil meraup USD304,3 juta atau sekira Rp4,224 triliun di box office global.

Film ini juga berhasil mendapatkan nominasi Golden Globe dan Academy Award.

(edi)