CHINA – Lama tidak terdengar kabarnya, aktor Hollywood Jet Li diketahui sedang menderita penyakit Hipertiroidisme dan mengalami masalah tulang belakang. Foto Jet li terlihat sedang berada sedang berziarah ke salah satu biara di kuil di Tibet dengan wajah yang lemah. Diketahui sejak tahun 2010 Jet Li memang sudah mengurangi pekerjaannya sebagai aktor dan fokus menjalani pengobatan.

Dunia maya dikejutkan oleh penampilan Jet Li yang tampak lemah saat mendatangi sebuah kuil di Tibet belum lama ini. Melansir South China Morning Post Senin (21/5/2018), pria 55 tahun itu mengatakan akibat penyakitnya ini, detak jantungnya bisa hingga 130 kali dan memaksanya untuk tidak melakukan pekerjaan yang memacu adrenalin.

Mengetahui kondisi ini, mayarakat di China mengajak para penggemarnya di Hongkong, SIngapura, Malaysia dan Amerika Serikat untuk memberikan doa kepada kesembuhan Jet Li.

Semenjak di diagnosis menderita penyakit hipertiroidisme dan cidera kaki serta tulang belakang, Jet Li memang sudah mendapat peringatan dari dokter bahwa ia tidak dapat melakukan latihan yang keras. Jika terus memaksa, maka kemungkinan besar pemain film The Expendables itu akan mengalami kelumpuhan.

Cerita mengenai penyakit Jet Li ini telah dibagikan kepada 200.000 pembaca dalam website China Morning Show yang menyebut atlet Wushu ini sebagai seorang pahlawan.

Hipertiroidisme atau kelenjar tiroid overaktif adalah kondisi terlalu banyaknya hormon tiroksin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid di dalam tubuh. Tiroid adalah kelenjar di bagian depan leher yang mengendalikan metabolisme dan fungsi normal tubuh, seperti mengubah makanan menjadi energi. Kondisi ini akan menyebabkan gangguan pada metabolisme tubuh.

Selain itu, banyaknya obat dikonsumsi juga memiliki efek samping berupa kerusakan jantung dan lambung Jet Li. Inilah yang juga menjelaskan mengapa Jet Li terlihat tampak kurus.

Jet Li merupakan seorang aktor yang memulai kariernya sejak tahun 1982. Sederet box office filmnya mulai dari Shaolin Temple, Once Upon a Time in China, Ocean Heaven, hingga The Expendables

(ade)