BEIJING - Meteor Garden 2018 akhirnya merilis trailer resmi perdana mereka. Walau hanya berdurasi dua menit lebih, namun trailer tersebut berhasil membangkitkan kembali kenangan masa lalu tentang cerita cinta remaja dan persahabatan F4.

Meteor Garden 2018 ini langsung menghadirkan nuansa nostalgia ketika lagu Qing Fei De Yi dari Harlem Yu yang menjadi soundtrack Meteor Garden original terdengar di awal trailer.

Adegan-adegan yang terlihat di sepanjang trailer pun cukup mengingatkan penonton pada Meteor Garden asli. Ada adegan saat Dao Ming Si mengerjai Shan Cai. Scene saat Hua Ze Lei mengajari Shan Cai agar berdiri terbalik ketika ingin menangis pun diperlihatkan di trailer.

"Ketika kau merasa ingin menangis, Berdirilah terbalik. Dengan begitu, air matamu tidak akan jatuh," terdengar suara Lei dalam trailer.

Bahkan kalimat ikonik Dao Ming Si tentang permintaan maaf dan polisi pun tak ketinggalan diselipkan dalam trailer. "Jika minta maaf berguna, untuk apa ada polisi?" kata Dao Ming Si.

Seperti yang sudah diberitakan, Meteor Garden 2018 merupakan remake dari seri originalnya. Karakter F4 dan Shan Cai diperankan oleh aktor dan aktris muda China yang tengah naik daun.

Shan Cai diperankan oleh Shen Yue yang populer berkat perannya di A Love So Beautiful. Sementara F4 dihidupkan oleh Dylan Wang sebagai Dao Ming Si, Darren Chen sebagai Hua Ze Lei, Connor Leong selaku Mei Zuo, dan Caesar Wu sebagai Xi Men.

Hingga kini, belum ada kepastian kapan tepatnya Meteor Garden 2018 akan tayang. Yang pasti, drama ini menjadi salah satu serial TV paling ditunggu-tunggu publik dunia tahun ini.

Penggemar sendiri menunjukkan respons positif setelah melihat trailer Meteor Garden 2018. Banyak yang mengaku sudah tidak sabar menonton F4 versi milenial ini. Ada juga yang merasa bernostalgia mengingat versi aslinya.

"Aku langsung berteriak begitu lagu soundtracknya terdengar," komentar Marie.

"Ya Tuhan! This is it! Hatiku hampir meledak karena cinta segitiga antara Shen Yue, Dylan, dan Darren Chen. Mereka bertiga sangat luar biasa. Aku pikir perannya cocok dengan mereka," sambung Maine Carandang.

"Setelah melihat ini, sekarang aku berencana menonton kembali versi original Meteor Garden," timpal Mae Styles.

