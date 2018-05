JAKARTA - Tak terasa, acara The Next/Boy Girl Band (TNBGB) Indonesia season 2 telah mencapai babak final. Babak puncak ajang pencarian bakat GTV itu akan digelar pada Kamis, 24 Mei 2018.

Di babak final ini, masing-masing tim menyisakan lima kontestan. Meski belum ketahuan siapa yang akan menang dan menjadi personel resmi, tapi nama grup tim boys dan girls telah ditentukan.

Baca Juga: Tatjana Saphira Ulang Tahun ke-21, Herjunot Ali Beri Ucapan Romantis

Nantinya, tim boys akan debut dengan nama XCITE. Sementara nama resmi tim girls adalah SNG. Kedua tim juga sudah memiliki lagu resmi. XCITE akan mengeluarkan lagu berjudul Super Power, sementara SNG dengan single perdana Amazing.

Ada mekanisme baru di final The Next Boy/Girl Band Indonesia besok. Jika biasanya pemirsa memberikan voting untuk kontestan individu, di babak final ini, voting penonton diperuntukkan untuk grup, yakni XCITE atau SNG. Dukungan penonton akan menentukan siapa pemenang The Next Boy/Girl Band Indonesia season 2, apakah tim boys atau tim girls.

Babak final The Next Boy/Girl Band Indonesia season 2 tidak hanya akan dimeriahkan oleh aksi para kontestan. Selain 10 finalis, panggung The Next Boy/Girl Band Indonesia juga akan diramaikan oleh para banyak bintang tamu, diantaranya adalah RAN dan GAC.

Sebagai bocoran, RAN dan GAC tak akan tampil sendiri di panggung The Next Boy/Girl Band Indonesia. Mereka akan berkolaborasi dengan para finalis. Juara dan runner up season sebelumnya, yakni BFORCE dan SoulSisters juga akan tampil di malam puncak besok.

Bagaimana penampilan para grand finalist di episode penentuan ini? Apakah masih akan ada kontestan yang akan tereliminasi?

Baca Juga: Onggy Hianata Puji Akting Dion Wiyoko & Laura Basuki di Terbang: Menembus Langit

Siapakah yang akan menjadi pemenang The Next Boy/Girl Band Indonesia season 2? Tim boys seperti tahun lalu ataukah tim girls?

Jawabannya tersaji di malam puncak The Next Boy/Girl Band Indonesia yang tayang live di GTV pada Kamis 24 Mei 2018 pukul 21.00 WIB. Dukungan dan vote pemirsa menentukan tim mana yang akan menang season ini.

(LID)