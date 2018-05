JAKARTA - Tepat pada 21 Mei 2018, aktris Tatjana Saphira genap berusia 21 tahun. Di hari spesialnya, pemain film Ayat Ayat Cinta 2 tersebut pun mendapatkan ucapan ulang tahun dari sang kekasih, Herjunot Ali.

Melalui akun Instagram pribadinya, pria yang kerap disapa Junot ini mengunggah foto Tatjana. Bersamaan dengan itu, Junot menuliskan kalimat puitis untuk memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Tatjana.

Dalam tulisannya, ia mengungkapkan bahwa nama Tatjana Saphira serta keluarganya kelak selalu ada dalam doanya. Di akhir kalimat, Herjunot berharap kalau kekasihnya itu selalu sehat dan bahagia.

“Berjuta kata romantis bisa kutulis. Maknanya, entah bisa hilang tertelan bumi. Tapi tidak dengan doaku. Karena dalam setiap doaku, di situ ada doa untuk orang tuaku, ada doa untuk segala harapanku, dan ada doa untuk 'keluargaku' kelak. Dan tak satu pun rasa syukurku akan namamu, pernah terlewat dalam setiap doaku pada -Nya. Semoga kamu selalu sehat dan bahagia. 🎂,” tulis Herjunot Ali.

Ucapan ulang tahun dari Herjunot itu pun langsung dibalas oleh Tatjana Shapira. Aktris kelahiran Jakarta ini berharap kalau harapan-harapnnya bisa terwujud dengan segera.

“Semua harapan dan rasa syukur ku juga terkemas dalam doa setiap harinya. Semoga kelak terwujud nyata di depan mata, segera 🌹 thank you for everything. To more birthdays together ❤️ x,” balas Tatjana Saphira.

Selain ucapan dari Herjunot, netizen juga turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tatjana dalam kolom komentar. Banyak yang mendoakan agar pasangan kekasih itu segera melabuhkan hubungannya ke jenjang pernikahan.

“Oh my God so sweet.. Pasangan yg serasi. Tidak prnah mengumbar kemesraan di publik tp bs bkin banyak org yg envy.. Hmm luar biasa.. Doa dr sy smoga hbngan kalian langgeng smpai jenjang pernikahan.. @herjunotali.studio,” tulis komentar akun @yuliantikusumadewii.

(LID)