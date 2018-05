JAKARTA - Pasca-mengikuti kompetisi Indonesian Idol 2018, Ahmad Abdul yang berasal dari Denpasar, Bali memutuskan untuk menetap di Jakarta. Lantas apakah perbedaan yang dirasakannya setelah beberapa bulan tinggal di ibukota?

Menurut runner up Indonesian Idol 2018 ini, dua hal yang sangat terasa olehnya adalah kemacetan lalu lintas dan juga polusi. Bahkan, ia punya cerita lucu mengenai polusi di Jakarta.

“Perbedaannya Jakarta macet, dua polusi. Sampai bingung gitu keluar dari balkon ini kejadian konyol banget sih pertama kali,” ujar Abdul saat ditemui di MNC Studios, Jakarta Barat, belum lama ini.

“Aku keluar dari balkon dan kebetulan ada teman-teman Idol juga datang, ‘Wah keren ya malam-malam Jakarta berkabut tapi kok enggak dingin ya’. Itu bukan kabut itu polusi kali, terus aku, 'Iya juga ya,'” tuturnya.

Mengenai kemacetan di Jakarta, Abdul menceritakan bahwa dirinya menghabiskan waktu selama 2 jam untuk menempuh perjalanan ke pusat perbelanjaan atau mall.

“Aku kayak kemarin dari tempat aku ke salah satu mall saja kayak flight Jakarta-Bali, 2 jam. Aku kayak, 'Wow, ternyata ini nih yang dicari-cari, welcome to the jugle,'” cerita Abdul.

Kendati banyak kondisi yang dirasakannya berbeda dengan Bali, Abdul optimis akan betah tinggal di Jakarta. Keyakinannya itu pun didukung oleh keberadaan teman-teman yang bisa diajaknya untuk menghabiskan waktu bersama.

“Kalau enggak kuat, aku enggak sama sekali. Aku malah enjoy, menikmati. Kebetulan aku sudah punya beberapa teman di sini. Kadang juga kalau aku suntuk, ayo nongkrong gini-gini dan dimana pun berada harus ngopi,” tutupnya.

(LID)