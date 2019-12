JAKARTA - Hubungan baik yang dijalin Ahmad Abdul dengan band Kodaline masih berlanjut sampai sekarang. Setelah sempat mengagumi satu sama lain, Abdul akhirnya juga bisa berduet langsung membawakan lagu hits All I Want.

Ahmad Abdul baru-baru ini juga turut menghubungi Steve Gariggan, vokalis dari Kodaline, untuk meminta pendapat soal lagu barunya yang berjudul Tell Me Something.

"Masih berhubungan baik, masih kontak-kontakan. Kemarin baru kasih tahu rilis lagu baru, minta tanggapannya segala macam," kata Abdul saat ditemui di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Steve Gariggan melemparkan pujian terhadap lagu baru Abdul. Menurutnya, lagu baru Abdul ini cukup bagus dan keren.

"Komentarnya bagus. Kemarin sempat WhatsApp. Steve bilang, 'Wah, lagunya keren,'" tutur Abdul.

Selain berkabar tentang karya baru, Ahmad Abdul juga turut menanyakan kegiatan Steve Gariggan di Natal dan Tahun Baru ini. Steve ternyata mengambil jatah libur untuk bisa berkumpul bersama keluarganya di Irlandia. "Terus kemarin juga nanya liburannya ke mana. (Dia jawab) enggak ke mana-mana, dia juga balik ke Irlandia, Natalan di rumah," papar Ahmad Abdul. Sementara Abdul dipastikan tak akan mengambil libur untuk Natal dan Tahun Baru. Dengan keluarnya single Tell Me Something, ia terpaksa harus melakukan berbagai promo sehingga tidak bisa berlibur.